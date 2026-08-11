Maignan e Rabiot allungano le vacanze, l'ira dei tifosi: è caos Milan

MILANO - Sta facendo molto discutere la decisione di Mike Maignan e Adrien Rabiot di estendere le vacanze fino al 16 agosto, praticamente a una settimana dall’inizio del campionato. Inizialmente il programma prevedeva il rientro dei due francesi il 12 agosto, con l’inizio dei lavori a Milanello insieme al resto della squadra. Invece, nelle scorse ore, in accordo con il club rossonero, e nello specifico con mister Amorim, il portiere e il centrocampista hanno ottenuto altri quattro giorni di ferie. Seguiranno comunque un lavoro personalizzato nelle rispettive mete di vacanza, ma un conto è lavorare da soli e un altro è farlo a Milanello insieme al gruppo. Dal punto di vista del contratto i giocatori possono farlo, perché hanno concluso il Mondiale il 18 luglio. Ma è dal punto di vista dell’immagine che Maignan e Rabiot sono stati attaccati dai tifosi rossoneri. E sotto accusa finisce anche il club che ha avallato questo tipo di decisione.