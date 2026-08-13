Faccia a faccia tra il Milan e Maignan: parata e rilancio

Mike Maignan è ancora nell’ occhio del ciclone dopo le recenti polemiche sui giorni di ferie extra che ha reclamato al club rossonero . Il Milan però non ne ha fatto un caso, anzi, ha accettato la richiesta del capitano senza andare allo scontro e lo ha fatto con Ruben Amorim in primis, colui che di fatto ha avallato la richiesta del francese. Ma dopo questo episodio, che ha fatto molto rumore, sono subito arrivate voci di mercato attorno al portiere milanista, precisamente dall’Arabia, con l’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo che avrebbe mosso i primi passi verso Maignan. Questa ipotesi, in verità, non ha trovato molti riscontri, anzi, al momento sembra che il club arabo non stia cercando un nuovo portiere. Inoltre è complicato che un giocatore dal calibro di Maignan si trasferisca nella Saudi Pro League a 31 anni, e soprattutto il club rossonero non lo lascerebbe partire a cifre basse.

Infatti c’è un aspetto fondamentale che non va trascurato. Ovvero che il Diavolo non vuole assolutamente privarsi di Maignan , specialmente a metà agosto, quando è complicato trovare un sostituto. Per Amorim e Cardinale il portiere non si muove, viene ritenuto un elemento indispensabile per il presente e per il futuro, e infatti appena Maignan tornerà a Milano, ovvero domenica 16 agosto, parlerà immediatamente con il tecnico portoghese e anche con il proprietario americano. Ci sarà un faccia a faccia dove i vertici del Milan spiegheranno al capitano il progetto che hanno in mente per rilanciare la squadra. E si proverà a dissipare qualsiasi dubbio.

Il giocatore

Poi bisognerà comprendere cosa deciderà il portiere. Se ha ancora entusiasmo per rimanere in rossonero oppure sta valutando altre soluzioni. Dunque sarà importante conoscere il punto di vista di Maignan quando tornerà dalle vacanze per decifrare al meglio il suo futuro. Mike l’anno scorso, in estate, aveva chiesto la cessione e non aveva rinnovato il contratto, poi è rimasto solo grazie ad Allegri e Tare che quotidianamente hanno lavorato per trattenerlo a Milanello. Il rinnovo è stato formalizzato a fine gennaio scorso, a pochi mesi dalla scadenza, a cifre molto alte, ovvero cinque milioni di euro netti più bonus, un contratto che mette al riparo il Milan da eventuali compratori. Dunque l’incontro di settimana prossima dovrebbe chiarire qualsiasi dubbio da parte del giocatore, che per tutta l’estate si è concentrato prima sul Mondiale e poi sulle vacanze in famiglia, rinunciando anche ad interromperle (per motivi logistici) per presenziare ai funerali di Franco Baresi.

Una settimana

Maignan poi, dal punto di vista atletico, avrà una settimana di tempo per preparare l’esordio in campionato contro il Torino. In passato il gran feeling con il preparatore dei portieri Claudio Filippi è stato un fattore positivo per strappare il sì al rinnovo. Ora bisognerà comprendere quale sarà l’approccio di Maignan con il nuovo staff dei portieri. Il francese non ha partecipato a nessuna amichevole sotto la guida di Amorim ma il tecnico ex United si fida dell’esperienza internazionale di Mike e lo lancerà dall’inizio. Al momento è difficile la presenza di Lorenzo Torriani dal primo minuto contro i granata.