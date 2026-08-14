Maignan, il criptico ritorno sui social e la foto tra gli squali: "Le persone criticano..."

La scelta di Rabiot e Maignan di allungarsi le ferie fino al 16 agosto, a ridosso quindi dell'inizio del campionato, ha fatto discutere e arrabiare parte dei tifosi del Milan. Il portiere è rimasto in silenzio e nell'ombra, anche sui social, visto che dal suo profilo Instagram aveva cancellato tutti i post, compresi quelli relativi al Milan. Dopo giorni di riserbo Maignan è tornato. Non dalle vacanze, ma sui social. E ha lasciato un paio di messaggi criptici.

Maignan parla sui social: messaggi criptici Magic Mike ha postato le foto della sua vacanza tra mare, squali e sessioni di allenamento con i guantoni insieme a fighter di Mma. A corredo ha aggiunto questa didascalia: "Reset! Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre". All'interno, però, del post spunta una foto di una vignetta presa dal racconto "La storia di Nasreddin e il suo asino" che ritrae questa frase: "Non importa cosa fai nella vita, le persone avranno sempre qualcosa da criticare". La storia si conclude con un'altra frase criptica: "Fai quello che ritieni giusto e continua il tuo cammino. Non puoi controllare le parole degli altri, ma puoi controllare le tue scelte".