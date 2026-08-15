Dove vedere Manchester United-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Amorim affronta il suo recente passato nell'ultima amichevole pre campionato dei rossoneri: tutte le info sulla partita

2 min

Pubblicato il 15.08.2026, 09:00

MilanManchester United
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

Amorim chiude il suo primo pre campionato da allenatore del Milan affrontando il suo recente passato, il Manchester United. Un periodo molto turbolento per il portoghese quello passato in Inghilterra, e ora ha la possibilità di confrontarsi nuovamente con i Red Devils. L'allenatore per la sfida amichevole non avrà a disposizione Leao e Gabbia. Dopo il pareggio a Perth contro l'Inter e la pesante sconfitta subita contro il Chelsea in Indonesia, il Milan ha bisogno di una scossa prima di iniziare ufficialmente la stagione.

 

Modric e gli altri, rossoneri in a “New Light": il Milan svela il nuovo Third Kit 2026/27
Guarda la gallery

 

Manchester United-Milan, l'orario

L'amichevole tra Manchester United e Milan andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 16:45 alla Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia.

Dove vedere Manchester United-Milan in diretta tv

Manchester United-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Calcio (canale 201), previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Manchester United-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Now e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

 

Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS