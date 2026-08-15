Dove vedere Manchester United-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Amorim chiude il suo primo pre campionato da allenatore del Milan affrontando il suo recente passato, il Manchester United . Un periodo molto turbolento per il portoghese quello passato in Inghilterra, e ora ha la possibilità di confrontarsi nuovamente con i Red Devils. L'allenatore per la sfida amichevole non avrà a disposizione Leao e Gabbia. Dopo il pareggio a Perth contro l' Inter e la pesante sconfitta subita contro il Chelsea in Indonesia, il Milan ha bisogno di una scossa prima di iniziare ufficialmente la stagione.

Manchester United-Milan, l'orario

L'amichevole tra Manchester United e Milan andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 16:45 alla Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia.

Dove vedere Manchester United-Milan in diretta tv

Manchester United-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Calcio (canale 201), previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester United-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Now e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.