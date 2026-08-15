Dove vedere Manchester United-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Amorim chiude il suo primo pre campionato da allenatore del Milan affrontando il suo recente passato, il Manchester United. Un periodo molto turbolento per il portoghese quello passato in Inghilterra, e ora ha la possibilità di confrontarsi nuovamente con i Red Devils. L'allenatore per la sfida amichevole non avrà a disposizione Leao e Gabbia. Dopo il pareggio a Perth contro l'Inter e la pesante sconfitta subita contro il Chelsea in Indonesia, il Milan ha bisogno di una scossa prima di iniziare ufficialmente la stagione.
Manchester United-Milan, l'orario
L'amichevole tra Manchester United e Milan andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 16:45 alla Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia.
Dove vedere Manchester United-Milan in diretta tv
Manchester United-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Calcio (canale 201), previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Manchester United-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Now e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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