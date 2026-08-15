È un Milan da applausi: poker al Manchester United con Ramos e Chukwueze
Grande prestazione dei rossoneri di Amorim che travolgono gli inglesi al termine di un'amichevole molto convincente. In gol per il Diavolo anche Cissé e Loftus-Cheek
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Prima vittoria estiva del Milan che, a Breslavia, sconfigge in rimonta il Manchester United. Una vittoria 4-2 grazie a tre gol in 13' nella ripresa, tra cui il primo sigillo di Gonçalo Ramos, autore della rete del primo vantaggio rossonero. Ottima prova rossonera, con Chukwueze protagonista di un gol e due assist. Lo United passa in vantaggio dopo appena 2': calcio d'angolo e colpo di testa vincente per Maguire. Il Milan trova il pari al 37': imbucata di Jashari per Ramos che libera Chukwueze per l'1-1. Torriani para un rigore poco dopo a Bruno Fernandez. Nella ripresa United subito di nuovo avanti (al 51'): errore in disimpegno di Terracciano e gol di Dorgu. Il Milan si scatena: al 57' Cissé segna da pochi passi su un cross rasoterra di Chukwueze; al 68' cross di Chukwueze per una zuccata di Ramos, al primo gol in rossonero; al 71' altro assist di uno scatenato Ramos per Loftus-Cheek.
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