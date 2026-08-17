Amorim scuote il Milan, servono ancora tre acquisti: ecco i ruoli da sistemare. E c'è un nome sopra a tutti

MILANO - La vittoria contro il Manchester United nel giorno di Ferragosto è stata convincente, ma amichevole era e amichevole resta. Ciò che interessava ad Amorim, al di là del risultato, era testare i suoi calciatori a pochi giorni dall'esordio ufficiale in stagione contro il Torino. E le risposte sono state positive, anche se, dando uno sguardo alla formazione iniziale, vi erano solo tre (Pavlovic, Chukwueze e Goncalo Ramos) dei potenziali titolari nella testa del tecnico portoghese. Le necessità, dunque, restano molteplici: continuare a lavorare a Milanello per assimilare al meglio e il più velocemente possibile le idee di gioco e cercare sul mercato almeno tre innesti che innalzino sensibilmente il livello della rosa.