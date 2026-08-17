Amorim scuote il Milan, servono ancora tre acquisti: ecco i ruoli da sistemare. E c'è un nome sopra a tutti
MILANO - La vittoria contro il Manchester United nel giorno di Ferragosto è stata convincente, ma amichevole era e amichevole resta. Ciò che interessava ad Amorim, al di là del risultato, era testare i suoi calciatori a pochi giorni dall'esordio ufficiale in stagione contro il Torino. E le risposte sono state positive, anche se, dando uno sguardo alla formazione iniziale, vi erano solo tre (Pavlovic, Chukwueze e Goncalo Ramos) dei potenziali titolari nella testa del tecnico portoghese. Le necessità, dunque, restano molteplici: continuare a lavorare a Milanello per assimilare al meglio e il più velocemente possibile le idee di gioco e cercare sul mercato almeno tre innesti che innalzino sensibilmente il livello della rosa.
Le richieste di Amorim per completare il Milan
Amorim li ha chiesti con un ruolo specifico: un difensore centrale, un esterno di centrocampo e un trequartista mancino. Poi non sempre nel mercato si può essere categorici; per esempio: in caso di partenza di Santiago Gimenez direzione Porto, per la quale manca l'accordo tra i club su formula e prezzo, potrebbe essere necessario andare ad acquistare anche un'altra punta che dia più garanzie tecniche da vice Goncalo Ramos rispetto a Francesco Camarda.
Milan, ecco l'idea base di Amorim
Comunque, l'idea base è chiara: un centrale forte, di peso, di status, un esterno che sappia fare bene la doppia fase e un trequartista mancino che parta dalla fascia destra. A tal proposito, non risultano trattative né per Tiago Gabriel del Lecce né per El Mala del Colonia, mentre resta tra i preferiti della dirigenza rossonera Ethan Nwaneri, trequartista classe 2007 dell'Arsenal anche ieri mandato in tribuna da Arteta.
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