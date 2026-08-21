Cardinale a Milanello con il caso Leao da risolvere: l'incontro con Amorim e discorso alla squadra

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, é arrivato a Milanello dove oggi ha in programma un nuovo summit con il tecnico Ruben Amorim per il mercato in entrata e alcuni faccia a faccia con diversi giocatori. Cardinale é giunto al centro sportivo poco prima di mezzogiorno in auto e non in elicottero, come capitato un paio di volte nel recente passato, anche per le condizioni climatiche in Lombardia, con pioggia battente. Il Milan finora ha speso 150 milioni ma potrebbe intervenire ulteriormente con un trequartista e un difensore. Resta poi da sfoltire la rosa: Fofana, Tomori e Nkunku sono fuori dal progetto, si aspettano offerte congrue per altri, in primis Leao e Gimenez. Cardinale effettuerà dei colloqui individuali per provare a sbloccare la situazione.