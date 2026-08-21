Cardinale a Milanello con il caso Leao da risolvere: l'incontro con Amorim e discorso alla squadra
Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, é arrivato a Milanello dove oggi ha in programma un nuovo summit con il tecnico Ruben Amorim per il mercato in entrata e alcuni faccia a faccia con diversi giocatori. Cardinale é giunto al centro sportivo poco prima di mezzogiorno in auto e non in elicottero, come capitato un paio di volte nel recente passato, anche per le condizioni climatiche in Lombardia, con pioggia battente. Il Milan finora ha speso 150 milioni ma potrebbe intervenire ulteriormente con un trequartista e un difensore. Resta poi da sfoltire la rosa: Fofana, Tomori e Nkunku sono fuori dal progetto, si aspettano offerte congrue per altri, in primis Leao e Gimenez. Cardinale effettuerà dei colloqui individuali per provare a sbloccare la situazione.
L'entusiasmo di Cardinale e il discorso alla squadra del Milan
L'intenzione del presidente è anche quella di capire l’umore della squadra e ricevere dei feedback sul nuovo corso cominciato in questa stagione. Cardinale è carico e ha voglia di trasmettere a tecnico e squadra il proprio entusiasmo. Il numero uno del club sarà in tribuna per l'esordio in campionato contro il Torino. Con Amorim la discussione sarà incentrata sul mercato con lo stesso Cardinale che ribadirà al tecnico la volontà della società di colmare le caselle ancora da sistemare.
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