Dalla A sfiorata con il Catanzaro al debutto con gol nel Milan: Cissé ora punta l’Italia

È cominciata una nuova favola al Milan . Ed è quella di Alphadjo Cissé . Il 19enne italiano ha esordito domenica sera a Torino con un gol importantissimo per la vittoria finale della squadra di Ruben Amorim . E pensare che il tecnico portoghese il giorno precedente aveva speso parole di elogio nei suoi confronti, dichiarando pubblicamente di adorarlo. Cissé ha risposto concretamente con i fatti sul campo, senza esaltarsi e senza montarsi la testa. Il giovane trequartista è stato decisivo per i tre punti del Milan, ma lo ha fatto anche con una grande maturità.

RESTA SICURO . Dunque Amorim , con questa mossa, ha dimostrato di voler togliere completamente Cissé dal mercato . Infatti, l’ex Catanzaro, nei giorni scorsi era stato al centro di alcune voci e di alcuni interessamenti da parte proprio del Torino e anche del Sassuolo, che avevano contattato il club milanista per strappare il prestito di Cissé. Il Milan però ha rifiutato e non solo lo ha fatto dimostrando di tenere al giovane trequartista, ma anche praticamente mettendolo in campo all’esordio contro il Torino. Questa è la nuova filosofia di Ruben Amorim, ovvero premiare chi davvero dimostra di poter giocare nel Milan durante gli allenamenti a Milanello. Infatti, Cissé è stato preferito addirittura a giocatori più esperti come Saelemaekers. Non conta la carta d’identità, ma conta quello che viene fatto in campo. E il Milan crede che Cissé abbia un grandissimo potenziale e che nei prossimi mesi verrà fuori. Un piccolo assaggio c’è già stato, soprattutto quando ha segnato il gol dell’1-0, controllando il passaggio di Rabiot e tirando rapidamente in porta, non lasciando scampo al portiere granata.

La felicità di Cissé

FELICE. Il giocatore è al settimo cielo, sta vivendo un sogno. Si è trovato a passare dalla Serie B l’anno scorso a giocare titolare al Milan, dove ha bagnato l’esordio con un gol. Insomma, Cissè non l’avrebbe immaginato nemmeno nei sogni più belli. E invece è realtà: «Questa è un’emozione unica per me. Probabilmente neanche in un sogno avrei immaginato di esordire col Milan e fare gol. Sono contento». E lo ha confessato anche alla fine della partita in trasferta, dove ha lasciato trasparire tutta la sua emozione dopo aver recuperato da un lungo infortunio che avrebbe potuto condizionare il suo futuro in rossonero: «All’inizio sono stato fuori per un po’, ero sempre a guardare ogni allenamento per conoscere il mister. Così quando sono rientrato è stato molto più semplice». Ma la dedica del giovane trequartista va alla famiglia, per il supporto morale durante una fase difficile del suo percorso di crescita: «Voglio dedicare la rete alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino durante l’infortunio. Mi hanno fatto piacere le parole di Amorim».

Il nuovo record di Cissé con la maglia del Milan

GIOVENTU’ ROSSONERA. Tra l’altro Cissé ha stabilito anche un nuovo record con la rete a Torino, in quanto è il giovane giocatore italiano, 19 anni e 305 giorni, a segnare con la maglia del Milan in Serie A dai tempi di Patrick Cutrone, il cui gol risale al 27 agosto 2017 contro il Cagliari. A quei tempi, Cutrone aveva 19 anni e 236 giorni. Insomma, Cissé ha fatto vedere di essere già pronto per questo Milan. E Amorim non ha avuto paura di fidarsi del 19enne di Treviso.