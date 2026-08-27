Amorim lascia fuori Leao anche contro il Venezia: "Si è allenato una sola volta..."
Rafa Leao resta ai margini del Milan. Il portoghese, dopo aver saltato l'esordio contro il Torino, non sarà convocato neanche contro il Venezia per la seconda giornata di campionato. E resta sul mercato, conteso da Aston Villa e Galatasaray. Amorim ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. Se dovesse arrivare qualcuno è perchè potrà aiutarci. Leao si è allenato una sola volta e non è in condizione per essere della partita, quindi non ci sarà. Io sceglierò la squadra migliore, mentre per il mercato dobbiamo aspettare ancora 5 giorni per la fine".
Amorim punta forte sul Milan senza Leao
"Vogliamo creare dei meccanismi mantenendo la stabilità nella squadra, vogliamo ce tutti siano coinvolti. Sarà importante essere competitivi e questo è impossibile schierando sempre la stessa formazione. Vogliamo vincere dei titoli, ma per farlo bisogna saper cambiare. Anche gli avversari cambieranno, per cui ci tutti i giocatori devono essere pronti a giocare contro qualsiasi avversario", ha aggiunto il nuovo allenatore del Milan.
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