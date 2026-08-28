Leao, addio al Milan: "Momento difficile, avrei voluto salutare in un altro modo"
"E' un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo 7 anni. Il Milan mi ha aiutato a crescere e capire cosa sia l'alto livello. E' arrivato il momento di dire addio. Avrei forse voluto salutare in modo diverso. I tifosi mi hanno aiutato anche nei momenti non belli. So cosa ho fatto qua, sarò nella storia del club. Devo solo ringraziare". Queste le parole di Rafael Leao, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara vinta dal Milan contro il Venezia, per 2-0.
Leao: "L'amore per il Milan non finirà mai"
Il portoghese saluta i rossoneri: "L'amore per il Milan non finirà mai, anche da lontano lo guarderò sempre. Mi porterò nel cuore le vittorie - spiega il portoghese, ormai prossimo al passaggio al Galatasaray -. Ci sono momenti in cui bisogna decidere e fare altre scelte. Oggi il Milan ha mostrato un grande livello e ha un grande allenatore. E' una persona che può aiutare il Milan a vincere trofei importanti. E' un calcio che mi piace. Ringrazio tutti quelli che hanno rappresentato il Milan in questi anni, la vita non finisce qui. Ho pianto, mi sono emozionato".
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