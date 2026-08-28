Leao, addio al Milan: "Momento difficile, avrei voluto salutare in un altro modo"

"E' un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo 7 anni. Il Milan mi ha aiutato a crescere e capire cosa sia l'alto livello. E' arrivato il momento di dire addio. Avrei forse voluto salutare in modo diverso. I tifosi mi hanno aiutato anche nei momenti non belli. So cosa ho fatto qua, sarò nella storia del club. Devo solo ringraziare". Queste le parole di Rafael Leao, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara vinta dal Milan contro il Venezia, per 2-0.