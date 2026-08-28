Milan, Amorim non si accontenta: "Ramos? Lo abbiamo pagato tanto e i gol li deve fare"

"Quanti gol ha chiesto a Ramos? Non gli ho chiesto un numero preciso, ma lo abbiamo pagato tanto e i gol li deve fare. In ogni caso, anche se non segna, il modo in cui lavora per la squadra è molto importante". Così Ruben Amorim dopo Milan-Venezia 2-0, valida per la seconda giornata di Serie A.

Amorim dopo Milan-Venezia: "Non siamo riusciti a dominare completamente il gioco" Ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan ha commentato il debutto stagionale con successo a San Siro in campionato: "La gara è facile da capire. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Ci sono tante cose sulle quali lavorare. Non siamo riusciti a dominare completamente il gioco e, a tratti, ci siamo dovuti piegare a quello del Venezia".