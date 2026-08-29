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6 Per Sempre: grazie San Siro per avere ricordato così Franco Baresi

Il figlio Gianandrea che depone la maglia del Capitano in tribuna, le lacrime di Massaro e Stroppa, la gigantesca N.6 al centro del campo, il toccante video sui maxischermi, lo striscione della Curva Sud: straordinario il tributo di popolo alla sua Leggenda
Xavier Jacobelli
Xavier Jacobelli

2 min

Pubblicato il 29.08.2026, 08:24

BaresiMilanoggi
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Ci sono momenti in cui il calcio si inchina ai suoi Eroi, ai Campioni di tutti, a chi se n'è andato, ma non ci lascerà camminare mai soli. Come Franco Baresi. Nel suo stadio, la sera del 28 agosto sono stati vissuti momenti di commozione autentica, condivisa, genuina. Per questo, per tutto questo, grazie San Siro, grazie Milan e tifosi del Milan: avete reso straordinario il tributo di popolo al Capitano ventotto giorni dopo la sua scomparsa, prima e durante la partita con il Venezia sulla quale ha aleggiato lo spirito del Grande Libero. Davvero 6 Per Sempre, in una serata dritta al cuore di tutti. Gianandrea, il figlio del Capitano che depone la sua maglia sulla poltroncina occupata dal padre quando sedeva in tribuna d'onore e poi, durante il minuto di silenzio, scoppia in lacrime, come Massaro, come Stroppa, come gli altri ex compagni mentre scorrono le immagini dedicate al fuoriclasse. La gigantesca Numero 6 distesa al centro del campo. Lo striscione della Curva Sud: "Franco Baresi: leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano”.  Il boato del pubblico che fa tremare gli spalti all'invocazione dello speaker pronunciante tre volte il nome di Baresi e il coro "You'll never walk alone", intonato dallo stadio. Come se lui fosse ancora in campo. Come se fosse ancora qui. Ha scritto Jack Thorn, drammaturgo britannico: "Coloro che amiamo non ci lasciano mai veramente. Ci sono cose che la morte non può toccare". È così, Capitano. È proprio così.

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