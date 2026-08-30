Milan, preso Hutchinson dal Nottingham. Gimenez-Porto, sì

Assalto totale agli ultimi obiettivi di mercato. Il Milan vuole migliorare ancora la rosa e ieri ha tenuto un vertice strategico in un noto hotel del centro città per preparare gli ultimi acquisti. Al summit hanno partecipato Gerry Cardinale , proprietario del club, il tecnico Ruben Amorim , e la dirigenza, formata da Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt . Oltre quattro ore per mettere a punto gli ultimi interventi in entrata.

Il Milan trova l'accordo per Hutchinson

Dal vertice è emerso che il Diavolo rimarrà attivo sul fronte degli acquisti fino all’ultimo giorno, e ha già individuato dei profili che potrebbe chiudere nelle prossime ore. Uno è sicuramente Omari Hutchinson, 22enne inglese del Nottingham Forest. Nella serata di ieri i rossoneri hanno dato un’accelerata alla trattativa e hanno trovato l’accordo verbale sia con il giocatore che con la squadra di appartenenza. L’affare Hutchinson è impostato sulla base di prestito con diritto di riscatto che può modificarsi in obbligo a determinate condizioni, personali e di squadra. Le due società stanno lavorando per ultimare i documenti e limare gli ultimi dettagli prima di pianificare il viaggio del giocatore in Italia (ieri nemmeno convocato per la partita pareggiata dal Nottingham 2-2 contro il Liverpool).