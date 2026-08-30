Milan, preso Hutchinson dal Nottingham. Gimenez-Porto, sì
Assalto totale agli ultimi obiettivi di mercato. Il Milan vuole migliorare ancora la rosa e ieri ha tenuto un vertice strategico in un noto hotel del centro città per preparare gli ultimi acquisti. Al summit hanno partecipato Gerry Cardinale, proprietario del club, il tecnico Ruben Amorim, e la dirigenza, formata da Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt. Oltre quattro ore per mettere a punto gli ultimi interventi in entrata.
Il Milan trova l'accordo per Hutchinson
Dal vertice è emerso che il Diavolo rimarrà attivo sul fronte degli acquisti fino all’ultimo giorno, e ha già individuato dei profili che potrebbe chiudere nelle prossime ore. Uno è sicuramente Omari Hutchinson, 22enne inglese del Nottingham Forest. Nella serata di ieri i rossoneri hanno dato un’accelerata alla trattativa e hanno trovato l’accordo verbale sia con il giocatore che con la squadra di appartenenza. L’affare Hutchinson è impostato sulla base di prestito con diritto di riscatto che può modificarsi in obbligo a determinate condizioni, personali e di squadra. Le due società stanno lavorando per ultimare i documenti e limare gli ultimi dettagli prima di pianificare il viaggio del giocatore in Italia (ieri nemmeno convocato per la partita pareggiata dal Nottingham 2-2 contro il Liverpool).
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