Rabiot e Modric verso la Juve da titolari: Amorim studia per il primo esame da Champions

Il primo big match della stagione del Milan sta per arrivare. Domenica i rossoneri saranno ospiti della Juventus e per Ruben Amorim arriverà il primo esame contro una diretta concorrente per il piazzamento Champions League. Per la sfida speciale contro i bianconeri il tecnico portoghese sta pensando di tornare all’antico, ovvero schierare dall’inizio sia Adrien Rabiot che Luka Modric. I due pilastri del centrocampo della scorsa annata per ora non hanno mai cominciato insieme dall’inizio. Alla prima giornata contro il Torino entrambi sono partiti dalla panchina, salvo poi entrare nella ripresa e decidere il match (proprio con gol e assist di Adrien). Mentre nella seconda partita contro il Venezia il croato è stato inserito dal primo minuto mentre il francese ha fatto ancora panchina nel primo tempo. Contro la Vecchia Signora Rabiot vorrebbe giocare titolare anche per una questione di rivalità contro la sua ex squadra. Ecco perché da ieri a Milanello sono cominciate prove tattiche con l’idea di puntare subito sui due giocatori di esperienza e qualità.