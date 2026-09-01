Rabiot e Modric verso la Juve da titolari: Amorim studia per il primo esame da Champions
Il primo big match della stagione del Milan sta per arrivare. Domenica i rossoneri saranno ospiti della Juventus e per Ruben Amorim arriverà il primo esame contro una diretta concorrente per il piazzamento Champions League. Per la sfida speciale contro i bianconeri il tecnico portoghese sta pensando di tornare all’antico, ovvero schierare dall’inizio sia Adrien Rabiot che Luka Modric. I due pilastri del centrocampo della scorsa annata per ora non hanno mai cominciato insieme dall’inizio. Alla prima giornata contro il Torino entrambi sono partiti dalla panchina, salvo poi entrare nella ripresa e decidere il match (proprio con gol e assist di Adrien). Mentre nella seconda partita contro il Venezia il croato è stato inserito dal primo minuto mentre il francese ha fatto ancora panchina nel primo tempo. Contro la Vecchia Signora Rabiot vorrebbe giocare titolare anche per una questione di rivalità contro la sua ex squadra. Ecco perché da ieri a Milanello sono cominciate prove tattiche con l’idea di puntare subito sui due giocatori di esperienza e qualità.
Rabiot, la Juve ragiona sul rinnovo
Il centrocampista francese è al centro del progetto del Milan e già sono iniziati i primi contatti per il rinnovo del contratto. Lo aveva ammesso Amorim in conferenza, svelando del tentativo concreto del club di estendere il contratto dell’ex Marsiglia. Infatti si registrano incontri con la madre-agente del giocatore e la dirigenza, e nei prossimi giorni sarà lo stesso Gerry Cardinale ad occuparsi del prolungamento. Poi c’è Modric, alla sua ultima stagione in rossonero, che dovrà essere dosato, specialmente dopo una stagione dispendiosa in cui ha giocato sempre con il Milan e con la nazionale croata. L’allenatore Amorim gestirà insieme al Luka la strategia migliore, ma nel big match la tentazione di metterlo insieme a Rabiot è molto alta. L’obiettivo è tornare da Torino con la terza vittoria di fila in campionato.
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