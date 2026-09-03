Milan, Pulisic è tornato: pronto al debutto con Amorim

Nessuno poteva immaginare che Juventus-Milan del 5 ottobre 2025 sarebbe stata l’antipasto perfetto della stagione di entrambe le squadre: partita scialba, tra due squadre spente, destinate al fallimento finale. Non lo poteva sapere neanche Christian Pulisic, la cui prestazione in quella partita ricorda tante sue partite del 2026: arida, piena di errori, tra cui il bruttissimo rigore del potenziale 0-1 calciato alle stelle. Undici mesi esatti dopo, l’americano tornerà all’Allianz Stadium con tanta voglia di rivalsa: una parte del pensiero, guardando verso la porta a sinistra rispetto alla tribuna centrale, andrà certamente al già citato penalty sbagliato, ma tutto il resto della testa percorrerà le settimane complicatissime del suo anno solare. Era costellato di speranze e di aspettative alte, tra un sogno Scudetto col Milan di Allegri da coltivare con lui in prima linea e l’appuntamento del Mondiale casalingo, da first man degli Stati Uniti. È andato tutto male: zero gol in otto mesi in rossonero, zero gol al Mondiale e tante critiche a tutte le latitudini.

Zero A tutto ciò, si deve aggiungere anche l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fermo per tutto il mese di luglio post Mondiale, prima del rientro a Milanello dello scorso 2 agosto; si è allenato da solo, attendendo il rientro della squadra dalla tournée, per poi tornare in gruppo a ridosso dell’esordio in campionato a Torino. Da lì in poi, tra granata e Venezia, due convocazioni, ma solo per presenza: nemmeno un minuto in campo. Amorim, interrogato sul tema venerdì sera, ha fornito la seguente motivazione: «Ha un grande talento e l’ho detto anche in conferenza stampa. Devo semplicemente gestire i carichi di lavoro dei miei giocatori e capisco che in questo momento abbiamo bisogno di vincere e di mettere più ritmo in ogni partita. Quindi per Pulisic è difficile trovare spazio in questo momento, ma resta un giocatore importantissimo per noi. Rientra da un infortunio e ha alle spalle solo una settimana di allenamento, perciò a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita, perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere».