Modric lancia messaggi al Real: "È casa mia e vorrei tornarci. Ma ora vinco con il Milan"

L'ex Pallone d'Oro risponde con la spontaneità dell'istinto alla domanda diretta dei giornalisti spagnoli: "A Madrid sentono la mia mancanza? Anche a me manca Madrid, sia la città che il club, ma devo dire che a Milano mi trovo bene e sono felice. Mi hanno accolto benissimo, sin dal primo giorno, e il fatto che sia ancora qui è la testimonianza della mia gratitudine e del fatto che qui sono contento".

"Il Milan era la mia squadra del cuore"

Il feeling con i rossoneri nasce da lontanto, da una passione che oggi reclama di essere assecondata con qualcosa di tangibile: "Anche se negli ultimi anni non sono arrivati i risultati cui il Milan aveva abituato, parliamo sempre di un club storico, di una grande squadra, tra le più amate al mondo. Quando arrivi qui lo puoi chiaramente percepire, le aspettative e le pressioni sono altissime, d'altro canto è inevitabile pensando a tutti i campioni e tutte le leggende che hannno indossato questa maglia. Quando ero bambino il Milan era la mia squadra del cuore, quindi nel momento in cui si è presentata l'opportunità di venire qua dopo il Real Madrid, non ho avuto molti dubbi".