Diego Moreira: "Milan uno dei più grandi club in Italia, primi giorni magici"

"Il Milan è uno dei più grandi club in Italia", parola di Diego Moreira. Il giocatore portoghese, fortemente voluto da Ruben Amorim, ha incontrato i tifosi rossoneri presso uno store ufficiale: "Quando hai un club di questo tipo che mostra un interesse per te, non ci pensi due volte. Quando mi hanno detto che erano interessati a me, mi sono venuti in mente i grandi momenti del Milan: uno dei più grandi club di Italia, sono felice di essere qua". Moreira ha poi aggiunto: "I primi giorni per me sono stati magici. È una nuova esperienza: i miei compagni mi hanno accolto bene sin dal primo giorno e mi sento a casa sin da quando sono arrivato qui. Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il mister mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me".