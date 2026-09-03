Diego Moreira: "Milan uno dei più grandi club in Italia, primi giorni magici"

Le parole del neo acquisto rossonero, arrivato dallo Strasburgo in questa sessione estiva di mercato

2 min

Pubblicato il 03.09.2026, 22:14

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Si è aperta ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. Oggi pomeriggio l'incontro con i tifosi presso lo store ufficiale rossonero, dove ha avuto modo di concedere foto ed autografi, tra sorrisi e morale alle stelle dopo le prime due vittorie in campionato. Il calciatore, arrivato dallo Strasburgo, ha accettato la proposta del club meneghino con grandissimo entusiasmo.

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Diego Moreira: "Milan uno dei più grandi club in Italia, primi giorni magici" 

"Il Milan è uno dei più grandi club in Italia", parola di Diego Moreira. Il giocatore portoghese, fortemente voluto da Ruben Amorim, ha incontrato i tifosi rossoneri presso uno store ufficiale: "Quando hai un club di questo tipo che mostra un interesse per te, non ci pensi due volte. Quando mi hanno detto che erano interessati a me, mi sono venuti in mente i grandi momenti del Milan: uno dei più grandi club di Italia, sono felice di essere qua". Moreira ha poi aggiunto: "I primi giorni per me sono stati magici. È una nuova esperienza: i miei compagni mi hanno accolto bene sin dal primo giorno e mi sento a casa sin da quando sono arrivato qui. Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il mister mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me".

 

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