Amorim: "Al mercato del Milan darei un 10. Tomori? Reintegrarlo la decisione migliore"

Ruben Amorim si appresta al suo primo big match da allenatore del Milan. Il portoghese affronterà la Juventus allo Stadium per la sfida valida per la terza giornata di campionato. Ma l'allenatore aveva promesso di usare lo spazio anche per tirare le somme sulla sessione estiva di calciomercato, e così è stato: "Sono davvero contento del lavoro che abbiamo fatto. Se guardiamo tutti i nomi, penso che chiunque possa confermare che abbiamo acquistato alcuni elementi di primo livello, che ci daranno una grande mano sia durante questa stagione che in futuro. Ci tengo anche a sottolineare il nostro modo di lavorare all'interno del club". C'è piena condivisione negli obiettivi di mercato e nell'ultima parola su un acquisto: "Dobbiamo essere tutti allineati sui profili da portare qui: se qualcuno tra me, l'allenatore, l'area scouting, la proprietà o l'amministratore delegato non è convinto, preferiamo fermarci a riflettere, approfondire la ricerca e valutare meglio ogni singola decisione. Per noi è fondamentale remare tutti dalla stessa parte: su ogni giocatore ingaggiato c'era la totale convergenza di tutti, e siamo certi che faranno bene qui".

Milan, Amorim: "Ho la squadra migliore del mondo" Amorim ha solo parole al miele per i suoi: "I miei giocatori sono i migliori al mondo, quindi non dirò che è da otto o da nove: ogni giocatore che abbiamo acquistato è perfetto per la nostra squadra, quindi do un dieci. Ho la squadra migliore del mondo. Poi, naturalmente, si può sempre analizzare la situazione e pensare che magari due attaccanti con caratteristiche diverse insieme avrebbero fatto comodo". Una questione rimasta però irrisolta è quella del vice Ramos: "Non sappiamo cosa succederà, forse saremo un po' corti in quel ruolo, ma penso di aver già risposto in parte a questa domanda nella scorsa conferenza stampa: dobbiamo dare spazio a Camarda. Dovremo fare affidamento su di lui, che avrà il suo spazio, e vedremo come andrà. Cercherò di gestire tutti i miei giocatori, ma non esiste al mondo una squadra che abbia le caratteristiche adatte per ogni singola situazione della stagione. Noi cerchiamo semplicemente di fare del nostro meglio. Tutto dipende dai risultati: se vinci le partite va tutto bene, se le perdi diventa tutto un problema. Ma questa è la realtà per qualsiasi allenatore".