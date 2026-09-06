Juve-Milan, l’Allianz Stadium ricorda Baresi: lungo applauso e uno striscione speciale

Un lungo applauso di tutto l’Allianz Stadium per ricordare Franco Baresi. A pochi minuti dal f ischio d’inizio di Juve-Milan , tifosi bianconeri e rossoneri si sono uniti nel ricordo della leggenda milanista, scomparsa lo scorso 31 luglio all’età di 66 anni. Sui maxischermi dello Stadium è apparsa una fotografia dell’ex capitano del Milan, accolta da un applauso lungo e commosso.

Juve-Milan e il ricordo per Baresi: c’è uno striscione particolare

Tra gli spalti è comparso anche uno striscione dal significato speciale: “7-3-90, grazie Baresi”. Il riferimento è al 7 marzo 1990, quando Mechelen e Milan si affrontarono all’Heysel nei quarti di finale della Coppa dei Campioni. Prima di quella partita Baresi, accompagnato dal dirigente rossonero Paolo Taveggia, volle rendere omaggio alle vittime della tragedia avvenuta nello stesso stadio cinque anni prima. Baresi portò 39 rose rosse, una per ciascuna delle persone che persero la vita il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool. Un gesto rimasto nella memoria dei tifosi bianconeri e che, a distanza di oltre trentasei anni, è stato ricordato ancora una volta.