Amorim dopo Juve-Milan: “Non meritavamo di vincere. Cisse? Lo amo”

Cisse illude il Milan, Gatti salva la Juve in pieno recupero. Finisce 1-1 il big match dell’Allianz Stadium, deciso dai giocatori entrati dalla panchina. I cambi premiano entrambi gli allenatori, ma il pareggio fa perdere alle due squadre il punteggio pieno e terreno rispetto a Inter e Roma. A Dazn il tecnico dei rossoneri, Ruben Amorim, ha commentato il pareggio e non solo: “Cosa è mancato stasera? Il Milan non meritava di vincere, o meglio: la Juve non meritava di perdere. Non abbiamo giocato bene, ho visto troppi persi troppi palloni. Giochiamo insieme da due mesi, c’è tanto da lavorare ancora. Le cose semplici sono le migliori: il Milan ha fatto fatica senza il pallone, a campo aperto contro tanti attaccanti della Juve. Unica cosa positiva: potevamo vincere la partita e abbiamo lottato fino alla fine”.