Amorim dopo Juve-Milan: “Non meritavamo di vincere. Cisse? Lo amo”
Cisse illude il Milan, Gatti salva la Juve in pieno recupero. Finisce 1-1 il big match dell’Allianz Stadium, deciso dai giocatori entrati dalla panchina. I cambi premiano entrambi gli allenatori, ma il pareggio fa perdere alle due squadre il punteggio pieno e terreno rispetto a Inter e Roma. A Dazn il tecnico dei rossoneri, Ruben Amorim, ha commentato il pareggio e non solo: “Cosa è mancato stasera? Il Milan non meritava di vincere, o meglio: la Juve non meritava di perdere. Non abbiamo giocato bene, ho visto troppi persi troppi palloni. Giochiamo insieme da due mesi, c’è tanto da lavorare ancora. Le cose semplici sono le migliori: il Milan ha fatto fatica senza il pallone, a campo aperto contro tanti attaccanti della Juve. Unica cosa positiva: potevamo vincere la partita e abbiamo lottato fino alla fine”.
Amorim, le sue parole dopo Juve-Milan
Il tecnico rossonero ha analizzato anche la modalità di gioco espressa: “Questo pareggio non cambia il nostro modo di giocare. Serve essere già coraggiosi, avere più coraggio nel recuperare i palloni. Non sono comunque troppo negativo dopo questa sera. Cisse? Lo amo, come amo gli altri. Con i giovani bisogna stare attenti, ma sono felice per il gol. Io pretendo tanto da tutti”.
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