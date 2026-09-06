Cisse segna contro la Juve allo Stadium e Sinner in tribuna reagisce così

Dopo una partita che stava rispecchiando i precedenti tra le due squadre, entrambe bloccate e senza troppi spunti, il Milan passa in vantaggio contro la Juventus . Alphadjo Cisse , entrato otto minuti prima, con un gol capolavoro manda avanti i suoi: lancio lungo dalla difesa, stop incredibile, rientra e tiro a giro rasoterra che non lascia scampo a Vicario. Un gol importantissimo allo Stadium che fa gioire in tribuna anche Jannik Sinner .

Sinner se la ride dopo il gol di Cisse in Juve-Milan

Prima della partita, il numero uno al mondo del ranking Atp era stato pescato dalle telecamere a bordocampo con il padre Hanspeter durante il riscaldamento delle due squadre. Sinner che è stato poi inquadrato nuovamente dopo il gol del vantaggio Cisse mentre rideva. Un vantaggio che sicuramente gli fa piacere data la sua grande passione per il Milan. Da sempre tifoso dei rossoneri, prima della partita il proprietario del Milan Gerry Cardinale si è intrattenuto con lui e gli ha consegnato una maglia dedicata a lui.