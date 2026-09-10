Pulisic, i numeri di una crisi: 109 giorni senza andare in campo e 255 di digiuno

MILANO - Il tassametro segna 255 e 109. 255 giorni dall'ultimo gol, 109 giorni dall'ultima presenza: del Christian Pulisic ammirato per lunga parte dei suoi primi tre anni in rossonero, il Milan, ha perso le tracce. Tutto si è fermato col Capodanno scorso: l'americano trascinava il Milan a suon di gol, aveva deciso un derby due mesi prima, ribaltato il Torino con 39 di febbre nella festa dell'Immacolata e Massimiliano Allegri sognava la coppia d'attaccanti con Leao in modo che si esaltassero a vicenda. Oggi è, per l'appunto, tutta un'altra storia: sulla panchina rossonera siede Ruben Amorim e dei superpoteri di Captain America non si scorge più la magia. O ancora meglio: non si vede più proprio lui. Tre convocazioni in campionato in tre partite, tre panchine integrali, con qualche corsa per riscaldarsi effettuata solo all'Allianz Stadium senza il permesso di entrare in campo. Fanno zero minuti in stagione.