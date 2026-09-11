Amorim: "Non riceverò mai tante critiche quante a Manchester. Cissé è pronto per la Nazionale"

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan torna in campo. I rossoneri andranno in scena all'Olimpico, per la sfida contro la Lazio di Gennaro Gattuso, che ha vinto tutte e tre le prime partite di campionato. "Si tratta di una squadra in fiducia, ma noi siamo preparati" ha dichiarato Ruben Amorim in conferenza stampa sui biancocelesti. "Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva, dall'identità tattica chiara e con un acquisto perfetto come Frattesi per il modo modo di giocare". Con un successo il Milan andrebbe momentaneamente in testa: "Al momento non penso proprio alla classifica. Se anche sabato andassimo a dormire davanti a tutti, mi importerebbe molto poco, sono cose che interessano più i bambini e mio figlio in questo momento".

Amorim su Gattuso: "E' una leggenda del nostro club" L'allenatore del Milan ha dedicato un commento anche a Gattuso: "E' una leggenda del nostro club, la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Forse negli ultimi anni è mancato proprio questo, è un esempio importante per la nostra squadra". Amorim è quindi tornato ad analizzare il pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus: "Non abbiamo giocato meglio come squadra. Abbiamo perso tanti palloni senza pressione: significa che ci sono problemi. Credo sia mancata energia. Nel primo tempo siamo stati bravi in possesso, ma ci è mancato qualcosa negli ultimi trenta metri: non abbiamo portato molti giocatori in area. Ai giocatori ho mostrato come tutte le occasioni della Juve siano nate da nostri errori banali, si tratta di una dinamica da cambiare". Sulle critiche: "Sono normali, non credo che qui me ne arriveranno più di quelle arrivate a Manchester. So che è difficile per voi accettare che un allenatore straniero venga qui a dire come bisogna giocare, ma la nostra volontà sarà sempre quella di vincere e dominare le partite".