Conceiçao avvisa Amorim: "Al Milan pensano di vincere Champions e scudetto. Allegri? Ha fallito"

In cinque mesi non esaltanti al Milan Sergio Conceiçao ha comunque lasciato il segno conquistando, appena arrivato (fine dicembre 2024), la Supercoppa italiana. Un trofeo che ha addolcito la sua avventura rossonera, ma che non ha evitato la rescissione del contratto a maggio del 2025. A distanza di tempo l'ex giocatore di Lazio e Inter si è espresso sulla sua parentesi milanista e, dopo aver detto lo scorso giugno che "le cose adesso vanno peggio, Allegri ha fatto peggio di me", Conceiçao ha avvisato anche il collega Amorim: "Gli mando un abbraccio, augurandogli buona fortuna in questo nuovo percorso, che non è affatto facile, soprattutto per via dell' atmosfera che si respira nel club. C'è molta pressione : la gente pensa di dover vincere la Champions League e il campionato ogni anno".

Conceiçao: "Allegri e la dirigenza hanno fallito"

L'ex allenatore dell'Al-Ittihad, intervistato da Dazn, sul suo percorso al Milan ha aggiunto: "Sono rimasto cinque mesi, durante i quali le cose sono andate… non direi proprio benissimo, ma siamo riusciti a vincere una Supercoppa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. Amorim diceva poco tempo fa che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una delle due coppe è la mia. E poi si è confermato che l’allenatore non era l’unico problema. Ovviamente ho avuto la mia parte di colpa e non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, ma si è visto che Allegri e la dirigenza hanno fallito".