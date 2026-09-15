Musah supera Modric, Amorim lo preferisce: contro il Benfica ci sarà lo statunitense

Ma chi l'avrebbe detto mai: in questo momento e con il 3-4-2-1 di Ruben Amorm, Yunus Musah è il titolare del Milan a discapito di Luka Modric. La reazione è un misto tra stupore ed incoscienza, ma non c'è nulla di folle in tutto questo; d'altronde, lo ha detto anche lo stesso allenatore direttamente dalla pancia dell'Olimpico di Roma: «Non sono pazzo». Semplicemente, è ciò che il campo richiede: con l'americano, la squadra rossonera acquista corsa e muscoli, forza nei contrasti e atletismo, tutte caratteristiche che il croato, alla sua veneranda età, non può garantire. Poi è chiaro che non sia tutto così rosso o nero: dipenderà dalla partita, dall'avversario, dalle condizioni fisiche di ognuno e da chi può giocar loro di fianco. Ma, tra Benfica e Lecce, nessuno dovrà meravigliarsi se il Pallone d'Oro del 2018 verrà messo in panchina per far spazio a Musah.

Musah-Modric: il confronto La sfida di sabato scorso contro la Lazio ha dato prova di ciò che serve di più al Milan in questo momento della stagione: con Modric - ma non solo per suoi demeriti, sia chiaro - la formazione rossonera perde in volume di corsa e di pressing, mentre con Musah aumenta la capacità di mettere in pratica con efficacia alcuni dei principi senza palla di Amorim. La differenza della media distanza/velocità tra i due all'Olimpico è tutta a favore dell'americano: Musah conta 12 sprint a fronte dei 5 di Modric, ha segnato 10 kilometri orari in più di velocità massima (36 a 26,6), ha percorso 300 metri in più (906 metri a 702) con una corsa di media intensità, ha raddoppiato la distanza (486 metri a 246 metri) di corsa ad alta intensità e anche alla massima velocità, cioè negli allunghi, ha percorso più metri. Numeri che, evidentemente, non sorprendono: sono due centrocampisti, due mediani, ma giocano a calcio in maniera completamente diversa.