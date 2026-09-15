Milan-Benfica, Amorim sicuro: "Voglio vincere l'Europa League". Ramos: "Se segno non esulto..."

Dopo il 2-2 acciuffato in due minuti all'Olimpico contro la Lazio grazie alla doppietta di Moreira il Milan si tuffa in Europa League per l'esordio internazionale contro il Benfica nella prima gara della fase campionato. Di questo Amorim ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, ma non solo: dagli obiettivi stagionali al cambio di atteggiamento avuto contro la Lazio, fino "caso" Modric. E alle dichiarazioni del tecnico rossonero si sono aggiunte quelle di Gonçalo Ramos, presente anche lui in conferenza, per il quale la sfida contro il Benfica avrà un sapore particolare, visto che con i portoghesi ha giocato dal 2019 al 2023 tra squadra B e prima squadra.

Serie A Pagelle Lazio-Milan, tutti i voti: Noslin con coraggio, Moreira una furia. Estupiñan inaccettabile, male Pinamonti Guarda la gallery Amorim: "Obiettivo vincere l'Europa League" "Parliamo di una competizione e l'obiettivo è ovviamente vincere, arrivare in fondo. Ci sono tante squadre competitive". Così ha spiegato Amorim, che poi ha aggiunto: "La differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo nome. Lo sforzo deve essere di tutti, ricordando che l'obiettivo è solo uno: vincere. È un'occasione fondamentale. Non vediamo l'ora di iniziare, è una partita che è un simbolo del calcio europeo. Rui Costa è il presidente del Benfica, io ho un passato nel Benfica come giocatore, Gonçalo anche, è una sfida particolare ma faremo del nostro meglio per vincere. Sono qui per vincere".