Milan-Benfica, Amorim sicuro: "Voglio vincere l'Europa League". Ramos: "Se segno non esulto..."
Dopo il 2-2 acciuffato in due minuti all'Olimpico contro la Lazio grazie alla doppietta di Moreira il Milan si tuffa in Europa League per l'esordio internazionale contro il Benfica nella prima gara della fase campionato. Di questo Amorim ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, ma non solo: dagli obiettivi stagionali al cambio di atteggiamento avuto contro la Lazio, fino "caso" Modric. E alle dichiarazioni del tecnico rossonero si sono aggiunte quelle di Gonçalo Ramos, presente anche lui in conferenza, per il quale la sfida contro il Benfica avrà un sapore particolare, visto che con i portoghesi ha giocato dal 2019 al 2023 tra squadra B e prima squadra.
Amorim: "Obiettivo vincere l'Europa League"
"Parliamo di una competizione e l'obiettivo è ovviamente vincere, arrivare in fondo. Ci sono tante squadre competitive". Così ha spiegato Amorim, che poi ha aggiunto: "La differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo nome. Lo sforzo deve essere di tutti, ricordando che l'obiettivo è solo uno: vincere. È un'occasione fondamentale. Non vediamo l'ora di iniziare, è una partita che è un simbolo del calcio europeo. Rui Costa è il presidente del Benfica, io ho un passato nel Benfica come giocatore, Gonçalo anche, è una sfida particolare ma faremo del nostro meglio per vincere. Sono qui per vincere".
Amorim: "Le critiche il prezzo da pagare per essere al Milan"
"Al di là dell'aspetto economico le critiche sono il prezzo da pagare per avere l'opportunità di allenare una squadra come il Milan. Dobbiamo pensare alla prossima partita, poi a quella successiva, e poi pian piano arrivare alla finale", ha dichiarato il tecnico rossonero. "Il Benfica è forte può vincere qualsiasi partita perché ha un grande allenatore e ha i giocatori giusti per farlo. Quello che dicevo in Portogallo lo dico anche adesso che sono qui in Italia. Penso che a volte ai club portoghesi venga attribuita una responsabilità che non dovrebbero avere poiché non dispongono delle stesse condizioni economiche di altri club e, nello specifico, di quelli italiani", ha aggiunto.
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