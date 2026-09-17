"Se non hai l'uva", il paragone di Capello sul vino che spiega i problemi di Amorim al Milan

Prima sconfitta per il Milan da quando è iniziata l'era Amorim. Esordio amaro per i rossoneri in Europa League con la sconfitta casalinga contro il Benfica. I gol di Lukebakio e Kaminski hanno condannato la squadra di Amorim, che nel post partita è finito nel "fuoco incrociato" dei presenti negli studi di Sky Sport. Costacurta, Di Canio, Florenzi e Paolo Condò sono stati protagonisti dell'intervista all'allenatore del Milan, che è rimasto tutto il tempo dovuto a rispondere con molta calma e lucidità alle domande. Un comportamento apprezzato ed elogiato dai talent e dai giornalisti. Tra i protagonisti anche Fabio Capello che, come al suo solito, ha fatto una domanda molto pungente al portoghese: "Perché invece che pensare all'attacco non pensa alla difesa che fa acqua da tutte le parti?".