"Se non hai l'uva", il paragone di Capello sul vino che spiega i problemi di Amorim al Milan
Prima sconfitta per il Milan da quando è iniziata l'era Amorim. Esordio amaro per i rossoneri in Europa League con la sconfitta casalinga contro il Benfica. I gol di Lukebakio e Kaminski hanno condannato la squadra di Amorim, che nel post partita è finito nel "fuoco incrociato" dei presenti negli studi di Sky Sport. Costacurta, Di Canio, Florenzi e Paolo Condò sono stati protagonisti dell'intervista all'allenatore del Milan, che è rimasto tutto il tempo dovuto a rispondere con molta calma e lucidità alle domande. Un comportamento apprezzato ed elogiato dai talent e dai giornalisti. Tra i protagonisti anche Fabio Capello che, come al suo solito, ha fatto una domanda molto pungente al portoghese: "Perché invece che pensare all'attacco non pensa alla difesa che fa acqua da tutte le parti?".
Capello ad Amorim: "Perché pensi all'attacco e non alla difesa che fa acqua da tutte le parti?"
Amorim ha spiegato bene il suo punto di vista, rivelando anche di essere pronto a cambiare il sistema di gioco: "A volte devo cominciare con una base, abbiamo due mesi di lavoro. Abbiamo perso oggi ma cercheremo situazioni per cambiare, perché va bene avere una base di lavoro ma poi bisogna portare a casa i risultati".
Una risposta apprezzata da Capello che ha continuato con un paragone molto azzeccato per la situazione attuale del Milan: "Ho una vecchia massima che ripeto sempre: devi sapere come fare il vino dall'uva che hai a disposizione. A seconda della qualità dell'uva che possiedi, fai il vino appropriato. Ma se vuoi sempre fare lo champagne, mentre l'uva che hai non è adatta a quello, il risultato sarà come l'abbiamo visto".
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