Retroscena Milan: Cardinale chiama un giornalista nel board, chi è, dove lavorava e che ruolo avrà

Nuovo ingresso nel club rossonero: tutti i dettagli
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Antonello Gioia
Antonello Gioia

1 min

Pubblicato il 18.09.2026, 08:46

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MILANO - In attesa di nominare, nei prossimi mesi, il nuovo Head of Football, Gerry Cardinale ha modificato nuovamente il board con l'ingresso di James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del Financial Times; il giornalista classe 1983, di chiare origini italiane, lascerà ad ottobre il quotidiano finanziario britannico per entrare nel club rossonero con il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer.

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Il ruolo di James Fontanella-Khan, di base tra Milano e New York, consisterà nell'occuparsi degli affari societari del club rossonero in una fase particolarmente importante per i progetti di Red Bird legati al Milan.

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