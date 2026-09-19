Ramos solitario, il Milan non lo aiuta e lui gioca sempre spalle alla porta: Amorim, così è dura

MILANO - La solitudine del numero 9 ha accompagnato gli attaccanti rossoneri dal post Pippo Inzaghi , se non per la gloriosa parentesi targata Olivier Giroud . È ancora decisamente presto per dichiararla come paradossale accompagnatrice ufficiale di Goncalo Ramos , ma l'attuale punta a disposizione di Amorim non ha iniziato la sua avventura milanista con statistiche entusiasmanti . Nulla di tragico e nulla di definitivo, sia chiaro, ma solo la effettiva cronaca di ciò che si è visto in queste prime cinque partite in modo da ipotizzare ciò che si potrà apprezzare - o meno - nel prossimo futuro .

Milan, Ramos e il confronto con il Psg

Ad oggi, alla vigilia di Milan-Lecce, il referto personale conta un gol segnato (contro il Venezia alla seconda giornata, la prima della sua carriera a San Siro) su cinque presenze totali tra campionato e Europa League; il totale del 2026 del portoghese resta, dunque, abbastanza povero per ora: cinque gol totali tra PSG, Portogallo (una marcatura, bellissima e decisiva, al Mondiale) e Milan, anche se la media minuti-reti, soprattutto considerando quella con Luis Enrique, resta piuttosto elevata. In rossonero, nelle quattro partite di Serie A fin qui disputate, Goncalo Ramos conta 195 palloni toccati, 24 tocchi in area avversaria e 17 tiri totali, tra cui solo 4 tra i pali della porta. Tra le punte titolari delle big del campionato, è quella che partecipa di più alla manovra con i compagni, con abbondante distanza su Kolo Muani (153), Malen (144), Esposito (130), Douvikas (105) e Hojlund (95); è, però, assieme al 9 della Juventus - evidentemente, non un centravanti modello - quello che ha tirato meno volte in porta pur avendo giocato nettamente più dei colleghi. Ovviamente, è ancora troppo presto per giudicare queste statistiche come comprovanti di una realtà specifica, ma una idea di cosa sia stato, fino ad ora, il Milan ce la si può fare.