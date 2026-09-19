Ramos solitario, il Milan non lo aiuta e lui gioca sempre spalle alla porta: Amorim, così è dura
MILANO - La solitudine del numero 9 ha accompagnato gli attaccanti rossoneri dal post Pippo Inzaghi, se non per la gloriosa parentesi targata Olivier Giroud. È ancora decisamente presto per dichiararla come paradossale accompagnatrice ufficiale di Goncalo Ramos, ma l'attuale punta a disposizione di Amorim non ha iniziato la sua avventura milanista con statistiche entusiasmanti. Nulla di tragico e nulla di definitivo, sia chiaro, ma solo la effettiva cronaca di ciò che si è visto in queste prime cinque partite in modo da ipotizzare ciò che si potrà apprezzare - o meno - nel prossimo futuro.
Milan, Ramos e il confronto con il Psg
Ad oggi, alla vigilia di Milan-Lecce, il referto personale conta un gol segnato (contro il Venezia alla seconda giornata, la prima della sua carriera a San Siro) su cinque presenze totali tra campionato e Europa League; il totale del 2026 del portoghese resta, dunque, abbastanza povero per ora: cinque gol totali tra PSG, Portogallo (una marcatura, bellissima e decisiva, al Mondiale) e Milan, anche se la media minuti-reti, soprattutto considerando quella con Luis Enrique, resta piuttosto elevata. In rossonero, nelle quattro partite di Serie A fin qui disputate, Goncalo Ramos conta 195 palloni toccati, 24 tocchi in area avversaria e 17 tiri totali, tra cui solo 4 tra i pali della porta. Tra le punte titolari delle big del campionato, è quella che partecipa di più alla manovra con i compagni, con abbondante distanza su Kolo Muani (153), Malen (144), Esposito (130), Douvikas (105) e Hojlund (95); è, però, assieme al 9 della Juventus - evidentemente, non un centravanti modello - quello che ha tirato meno volte in porta pur avendo giocato nettamente più dei colleghi. Ovviamente, è ancora troppo presto per giudicare queste statistiche come comprovanti di una realtà specifica, ma una idea di cosa sia stato, fino ad ora, il Milan ce la si può fare.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS