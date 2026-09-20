Amorim onesto: "Milan più libero ma Inter e Roma sono distanti" 

Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il rotondo successo contro il Lecce di Di Francesco: rossoneri a -2 dalla vetta della classifica
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2 min

Pubblicato il 20.09.2026, 23:37

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Può sorridere Ruben Amorim, uscito vittorioso dal confronto tra Milan e Lecce, che ha chiuso ufficialmente la quinta giornata del campionato di Serie A. Da domani si aprirà la lunga sosta dedicata alle nazionali, ma intanto i rossoneri possono godersi il ritorno al successo e il -2 dalla vetta della classifica, rappresentata attualmente dal trio formato da Roma, Inter e Lazio.

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Amorim dopo Milan-Lecce: "Oggi giocatori più liberi. Roma e Inter sono distanti"

Così Ruben Amorim ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Milan-Lecce: "Eravamo un po' bloccati nelle ultime partite, un po' statici. Penso che la libertà dei giocatori, il movimento e soprattutto gli inserimenti da dietro abbiano fatto la differenza. Roma e Inter credo siano distanti. Se guardi al nostro modo di giocare e agli avversari, penso che abbiano avuto più tempo come squadra. Si vede che i meccanismi ci sono e sono più chiari rispetto al nostro gruppo, ma non abbiamo perso così tanti punti". Luci ed ombre in questo avvio di stagione, ma il portoghese resta fiducioso in vista del futuro: "Meritavamo più punti, contro la Lazio potevamo andarla a vincere e con la Juventus abbiamo subito alla fine. Stiamo facendo bene. Lo spogliatoio? Certamente ascolto i giocatori, ma per un allenatore, specialmente in una grande squadra, è impossibile prendere decisioni solo ascoltandoli. Cerco di capirli, ma poi la decisione è sempre mia".

 

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