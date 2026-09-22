Moreira e la contraddizione di Amorim: segna più di tutti ma non è titolare nel Milan
MILANO - Il miglior marcatore stagionale del Milan è uno che non gioca da titolare. Forse paradossale, forse no, considerando le pochissime partite a disposizione su cui generare una classifica specializzata e conforme ai veri valori. Fatto sta che, in sei gare stagionali, di cui cinque di Serie A e una in Europa League, Diego Moreira è partito dal primo minuto solo alla terza giornata a Torino contro la Juventus, venendo poi sostituito dopo un'ora di gioco; a questo tabellino, il primo della sua avventura milanista, si aggiungono i subentri contro Lazio (45 minuti) e Lecce (poco più di 20 minuti) in campionato e quello al 57esimo contro il Benfica. Non un minutaggio abbondante, come invece recita il referto gol: tre. Nessun rossonero ha fatto meglio di lui nel primo mese di stagione.
Moreira al top
Soffermandosi solo sulla Serie A, Diego Moreira è in pieno flow: dall'intervallo di Lazio-Milan al triplice fischio di Milan-Lecce, le esultanze personali sono state ben tre. La prima col sinistro rabbioso al volo su cross di Pulisic, la seconda con un mancino radente a fil di palo e la terza con l'assolo e il dribbling sul salentino Siebert. C'è già, insomma, buona parte del repertorio del belga. Che, è vero, non è mai stato un bomber (cinque reti nella passata stagione con lo Strasburgo, solo due alla prima annata completa in Francia), ma in rossonero sta trovando efficacia anche sotto porta.
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