Moreira e la contraddizione di Amorim: segna più di tutti ma non è titolare nel Milan

L’esterno belga da inizio stagione non è titolare fisso ma è il migliore realizzatore della squadra rossonera
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Antonello Gioia
Antonello Gioia

4 min

Pubblicato il 22.09.2026, 08:38

MoreiraMilanoggi

1 / 2

Successiva
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Il miglior marcatore stagionale del Milan è uno che non gioca da titolare. Forse paradossale, forse no, considerando le pochissime partite a disposizione su cui generare una classifica specializzata e conforme ai veri valori. Fatto sta che, in sei gare stagionali, di cui cinque di Serie A e una in Europa League, Diego Moreira è partito dal primo minuto solo alla terza giornata a Torino contro la Juventus, venendo poi sostituito dopo un'ora di gioco; a questo tabellino, il primo della sua avventura milanista, si aggiungono i subentri contro Lazio (45 minuti) e Lecce (poco più di 20 minuti) in campionato e quello al 57esimo contro il Benfica. Non un minutaggio abbondante, come invece recita il referto gol: tre. Nessun rossonero ha fatto meglio di lui nel primo mese di stagione.

Moreira al top

Soffermandosi solo sulla Serie A, Diego Moreira è in pieno flow: dall'intervallo di Lazio-Milan al triplice fischio di Milan-Lecce, le esultanze personali sono state ben tre. La prima col sinistro rabbioso al volo su cross di Pulisic, la seconda con un mancino radente a fil di palo e la terza con l'assolo e il dribbling sul salentino Siebert. C'è già, insomma, buona parte del repertorio del belga. Che, è vero, non è mai stato un bomber (cinque reti nella passata stagione con lo Strasburgo, solo due alla prima annata completa in Francia), ma in rossonero sta trovando efficacia anche sotto porta.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS