Il Milan prova il colpaccio e ci riprova per Endrick: ecco il piano

Il volto triste di Endrick è diventato virale nei giorni scorsi. Il talentuoso attaccante brasiliano non sta trovando spazio al Real Madrid a causa della forte concorrenza interna ed è costretto spesso a guardare la partita dalla panchina. Nelle prime gare della stagione non è stato mai utilizzato, tranne per quattro minuti nell’ultima sfida contro l'Elche prima della sosta per le nazionali. Enemmeno in Champions League contro l’ Inter ha messo piede in campo. L’argomento sta facendo molto discutere in Brasile, dove cominciano a spingere per una sua cessione in prestito a gennaio con l’obiettivo di tornare a giocare con maggiore regolarità. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti avrebbe suggerito al giocatore di cominciare a cercare una collocazione diversa durante la finestra di gennaio proprio per proseguire la crescita, rallentata da un ritorno al Real Madrid in estate.

Il tentativo Milan

Ed è proprio in questo quadro generale che potrebbe inserirsi il Milan, interessato a prendere Endrick in inverno dopo il tentativo non riuscito in estate. Infatti il brasiliano è stato un obiettivo di mercato dei rossoneri a luglio, quando Gerry Cardinale ha provato a mettere in piedi una trattativa con il Real Madrid, ricevendo però da subito una chiusura da parte del club spagnolo. I rossoneri nel corso dell’estate hanno avuto un incontro con gli agenti del giocatore per capire la fattibilità dell’affare ma l’operazione non è andata avanti perché il presidente Florentino Perez ha stoppato l’uscita del giocatore. L’idea della squadra della capitale era quella di tenere in rosa Endrick e proporlo come alternativa a Mbappé nel corso dell’anno, ma finora il giocatore ha visto il campo solo in una occasione per qualche secondo, ed è tutt’altro che soddisfatto.