Amorim vuole blindare Pavlovic: accolto senza clamore, ha conquistato il Milan

Il Milan sta studiando il rinnovo del contratto del difensore serbo Strahinja Pavlovic , ritenuto dal club e dall’allenatore uno dei giocatori più importanti della squadra. Infatti il Milan in estate aveva ricevuto diverse proposte dall’estero, una importante pure dalla Premier League , per il centrale serbo, ma non ha mai pensato di vendere Pavlovic. Le sue caratteristiche tecniche si sposano a perfezione con il modo di giocare dell’allenatore portoghese e la sua abilità nel gioco aereo rappresenta un punto di forza a cui i rossoneri non possono rinunciare. Ecco perché la dirigenza del Milan sta cominciando a gettare le basi per un prolungamento del contratto con adeguamento economico. Pavlovic è sbarcato in rossonero nell’estate del 2024, ha un legame col Diavolo fino a giugno 2028 con un’opzione per un’altra stagione. Ma il Milan presto si adopererà per blindare il serbo con altri due anni di contratto e un miglioramento, portandolo così attorno ai 3 milioni di euro più bonus, quasi il doppio rispetto a quello attualmente percepito. Il giocatore è entusiasta di giocare al Milan, felicissimo di poter restare e prolungare. E’ sempre stato il suo obiettivo poter giocare in una squadra importante come il Milan e una volta ottenuto il passaggio in rossonero ha fatto di tutto per migliorare.

Percorso

Anche perché inizialmente non è stato facile per Pavlovic. Accolto anche da una buona dose di diffidenza, ha dovuto faticare per conquistare il posto da titolare, specialmente nel primo anno quando Paulo Fonseca aveva più volte sottolineato il fatto che Pavlovic avesse bisogno di maggiore disciplina tattica e di non lanciarsi sempre in avanti. La carriera del difensore, dopo l’approdo a Milano, non è stata così facile fin da subito. Ha attraversato un’evoluzione graduale. Nella prima stagione, se si considera solamente il campionato, ha accumulato 24 presenze, che stanno ad indicare un utilizzo non sempre continuo da parte dei due tecnici portoghesi (prima Fonseca, poi Conceiçao). Ha vissuto periodi difficili, quando nel mercato di gennaio 2025 si vociferava di un possibile addio dopo appena sei mesi, e una serie di proposte dalla Turchia poi rifiutate dal giocatore stesso. Pavlovic ha avuto la forza di aspettare e di resistere, poi ha trovato la sua massima espressione l’anno scorso con Massimiliano Allegri. Un approccio difensivo più ermetico e la fiducia incondizionata del tecnico toscano, ha portato Strahinja a diventate un titolarissimo, uno dei pilastri del reparto arretrato. E le presenze, in campionato, sono schizzate a 34, il tutto condito da 5 gol e un assist. Quest’anno le presenze sono cinque, ovvero sempre in campo in questa prima porzione di serie A, e un assist all’attivo, confezionato proprio con un bellissimo lancio per Pulisic nella sfida vinta per 3-0 contro il Lecce. La costante di Pavlovic in questi tre anni, (il terzo è appena iniziato) sono i gol e gli assist, non certo una regola fissa per i difensori centrali. Questa sua caratteristica lo rende un giocatore estremamente utile in fase difensiva, ma anche un jolly per l’attacco. Sui calci d’angolo e nelle mischie in area avversaria, Pavlovic risulta essere uno dei giocatori più pericolosi dell’intero campionato.