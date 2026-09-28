Modric infinito: il più anziano in rete con la Croazia, Amorim può sorridere

Due motivi

Forse - anzi, sicuramente - non avrebbe avuto bisogno di dimostrarlo ancora. Quella eliminazione contro il Portogallo dell'amico Cristiano Ronaldo non avrebbe tolto nulla ad una carriera straordinaria con la madrepatria, ma Modric non ha voluto dire basta. In primis, per la sua nazionale: tutti, tra nuovo commissario tecnico, federazione e compagni, gli hanno chiesto di essere ancora presente in rosa per guidare la transizione della nazionale verso i nuovi obiettivi senza quei calciatori che hanno scritto la storia recente del Paese. Bilic lo ha confermato anche nel post gara: «Per noi Luka è tutto in termini di stabilità e di ritmo». Non solo, si potrebbe aggiungere senza timore di smentita. D'altronde, ci aveva già pensato lo stesso ct a inizio ritiro: «Siamo tutti estremamente felici che lui continui. La sua voglia di giocare e la sua passione per la nazionale non sono mai state in discussione. Piuttosto erano i giornalisti a chiedere a Luka “quando smetterai”, così che lui ha dovuto reagire. Io, dai colloqui avuti con lui prima ancora di diventare commissario tecnico, ho notato che la nazionale è tutto per lui. Ma è l'ultimo che vuole vivacchiare a sbafo. Sia nel club che in nazionale. Con il Lecce ha giocato, il Milan sembra lo stesso con lui o senza di lui. E finché gioca per il Milan, finché è importante per loro, giocherà anche per noi». Del secondo motivo per cui ha scelto di continuare, c'è già l'evidenza: rabbia per come sarebbe potuta finire quel 3 luglio, voglia di rivalsa, passione per il gioco.