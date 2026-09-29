Milan in ansia, si ferma Saelemaekers: cosa è successo in allenamento

L'esterno dei rossoneri si è infortunato alla prima seduta dopo una settimana di riposo: il bollettino medico
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Pubblicato il 29.09.2026, 17:21 (Aggiornato il 29.09.2026, 17:40)

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Brutte notizie in casa Milan: Alexis Saelemaekers si è fermato per un infortunio. Il giocatore rossonero, rimasto a Milanello dopo la mancata convocazione dalla nazionale belga, ha accusato un problema alla caviglia durante la seduta mattutina, la prima da una settimana a questa parte. I vari esami effettuati dal giocatore hanno riscontrato un trauma distorsivo alla caviglia destra, escludendo eventuali lesioni.

 

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Brutte notizie in casa Milan: Saelemaekers si ferma in allenamento

Dopo gli accertamenti medici del caso, il Milan ha pubblicato il bollettino: "Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno". Amorim spera di poterlo riavere a piena disposizione già per il rientro in campionato e in Europa League, dopo la sosta.

 

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I rossoneri scenderanno in campo domenica 11 ottobre al Mapei Stadium contro il Sassuolo, per poi tornare sul campo europeo con la trasferta a Salisburgo. A seguire, la squadra di Amorim ospiterà a San Siro l'Atalanta per la settima giornata di campionato. Inizierà una fase cruciale della stagione del Milan con una gara ogni tre giorni, e sarà fondamentale non perdere il treno delle prime fin da subito. 

 

 

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