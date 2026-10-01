Variazione Milan con Chukwueze: Amorim ha scelto il suo jolly
MILANO - Ripassando la presentazione di Ruben Amorim, si può notare un particolare. In quell’occasione l'allenatore del Milan ha cercato il più possibile di non parlare dei singoli. Qualche risposta - era tra i temi del momento - su Leao, poi l'indicazione di Pulisic tra i calciatori determinanti della rosa rossonera. E, infine, una notizia di mercato su Chukwueze, uno dei meno attesi. Amorim è stato chiarissimo: il nigeriano rimane e non si muove dal Milan. Dopo il prestito (e il mancato riscatto) al Fulham, Chukwueze non sarebbe ripartito verso una nuova destinazione, fosse anche a titolo definitivo. L'intenzione del tecnico portoghese, infatti, era quella di lavorarci per renderlo una pedina importante della sua formazione.
Milan, Chukwueze esterno
Le amichevoli estive hanno confermato tale indicazione, per poi renderla definitiva con le prime partite ufficiali della stagione: Chukwueze sempre titolare (tranne a Torino contro la Juventus, match in cui è entrato nell'ultima mezzora servendo l'assist decisivo per il gol di Cisse) da esterno destro del centrocampo a quattro. Un ruolo in cui non era mai stato impiegato in carriera e che sembrava di difficile realizzazione per un calciatore offensivo come lui. Il nigeriano, però, si è messo a disposizione con impegno e volontà: l'abnegazione non manca e non mancherà, ma i risultati, in modo particolare contro squadre di caratura superiore alla media, sono un po’ alterni se si considera soprattutto l'efficacia in fase difensiva.
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