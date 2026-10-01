Variazione Milan con Chukwueze: Amorim ha scelto il suo jolly

MILANO - Ripassando la presentazione di Ruben Amorim, si può notare un particolare. In quell’occasione l'allenatore del Milan ha cercato il più possibile di non parlare dei singoli. Qualche risposta - era tra i temi del momento - su Leao, poi l'indicazione di Pulisic tra i calciatori determinanti della rosa rossonera. E, infine, una notizia di mercato su Chukwueze, uno dei meno attesi. Amorim è stato chiarissimo: il nigeriano rimane e non si muove dal Milan. Dopo il prestito (e il mancato riscatto) al Fulham, Chukwueze non sarebbe ripartito verso una nuova destinazione, fosse anche a titolo definitivo. L'intenzione del tecnico portoghese, infatti, era quella di lavorarci per renderlo una pedina importante della sua formazione.