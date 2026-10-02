Il Milan pareggia in amichevole contro il Padova: Amorim fa i conti con le assenze
A Milanello è andata in scena l'amichevole tra il Milan e il Padova, squadra di Serie B, un modo per Amorim per tenere sul pezzo i calciatori rimasti in Italia in vista della ripresa del campionato. La partita è terminata 1-1, entrambi i gol sono arrivato nella ripresa: prima la rete del vantaggio rossonero con Ossola, poi il pari di Sgarbi nel finale. Questa la formazione schierata da Amorim, orfano dei tanti nazionali impegnati in giro per il mondo: P.Terracciano; Gabbia, Gila, Tomori; Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, F. Terracciano; Idrissi, Hutchinson; Pulisic.
La partita
Proprio i tre attaccanti si sono resi pericolosi nella prima frazione, non riuscendo però a superare il portiere Sorrentino, che ha sventato tre volte il vantaggio milanista. Nel secondo tempo Ossola e Nirash Perera hanno preso il posto di Hutchinson e Idrissi. Il Milan è passato in vantaggio al 69': assist di Loftus-Cheek e diagonale preciso e potente del giovane Ossola. Nel finale il pareggio del Padova grazie al colpo di testa di Sgarbi che ha così fissato il risultato sull'1-1.
Assente Saelemaekers, Amorim punta il Sassuolo
Era assente Saelemaekers per il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato in allenamento nei giorni scorsi. Ora il Milan godrà di due giorni di riposo, concessi dal tecnico portoghese in questa maxi sosta, gli allenamenti riprenderanno lunedì mattina a Milanello. Alla ripresa del campionato i rossoneri saranno impegnati domenica 11 ottobre, alle 18, contro il Sassuolo.
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