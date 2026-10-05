Le priorità del Milan: Rabiot e Pulisic basilari, rinnovi già in agenda

La rivoluzione del Milan non è ancora terminata. Anzi: è solo agli inizi. La strategia di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim è, infatti, quella di continuare a ristrutturare il club e la rosa nei prossimi mesi, mediante un riassetto ulteriore in dirigenza e le varie campagne di calciomercato . In mezzo a tutti questi cambiamenti, però, qualche punto fermo ci deve essere.

E i due massimi protagonisti del progetto milanista li hanno individuati in Christian Pulisic e in Adrien Rabiot : da loro non si potrà prescindere. Qualunque sarà la scelta sul nuovo Head of Football, qualunque sarà il piano per la sessione di trattative di gennaio, c'è la questione dei loro rinnovi di contratto che andrà sistemata in tempi relativamente brevi. Magari entro Natale , in modo da affrontare il nuovo anno e la seconda parte di stagione con due certezze assolute già fissate e fuori da qualunque tipo di discussione.

Rabiot, una centralità conclamata nel progetto di Amorim

Per Rabiot, lo spoiler - anzi: la conferma - è arrivata direttamente da Ruben Amorim in una conferenza stampa pubblica: «Non lo conoscevo - ha raccontato sinceramente il portoghese prima del match contro il Venezia alla seconda giornata - prima di arrivare qui, è cruciale nel nostro progetto. Lo adoro a tutto tondo e vorrei che rimanesse al Milan. Se sarà possibile, vorrei che gli fosse rinnovato il contratto. Lui lo sa. È molto professionale, gioca nella nazionale francese, aiuta molto i giovani in ogni allenamento. È un giocatore chiave per noi». Più chiaro di così. La scadenza del contratto del francese è fissata al 2028 con possibilità di prolungarla unilateralmente fino al 2029, ma la volontà di Cardinale è quella di parlarci per stringere un nuovo accordo direttamente fino al 2031, confermando l'attuale stipendio da cinque milioni di euro netti a stagione. Nel frattempo, Rabiot pensa al campo: «Dopo la partita con il Belgio, avremo qualche giorno per staccare un po’ e ritornare a Milanello per concentrarci sulle prossime partite. Credo ci siano nove partite in 27-28 giorni, sarà tosta. Dovremo essere pronti, speriamo non ci saranno troppi infortunati». Parole da capo-gruppo, evidentemente.

Pulisic, porte spalancate a un rinnovo che sembrava sul viale del tramonto

Le recenti dichiarazioni del calciatore americano, che ha tranquillizzato tutti sulle sue sensazioni e sul suo morale in rossonero, spalancano le porte ad una possibilità di rinnovo che, fino a qualche settimana fa, sembrava sul viale del tramonto. Alcuni dialoghi c'erano già stati, ma il loro esito non era stato quello sperato. Ora il clima sta cambiando. Pulisic è di nuovo tornato in sé stesso e vede nuovamente il Milan come il posto giusto nel quale continuare la sua carriera; certo, bisognerà sostenere la sua ambizione e il suo talento con una rosa adeguata, ma anche qui la volontà, quantomeno come direzione, è chiara. Il contratto del numero 11 scadrà tra poco più di un anno (giugno 2027), ma il Milan ha in serbo una opzione di prolungamento per un anno unilaterale; anche in questo caso, però, Cardinale preferirebbe stringere direttamente un nuovo accordo fino al 2031 con aumento di stipendio. Se ne parlerà in queste settimane, quando Pulisic sarà chiamato a trascinare con continuità i suoi sul campo come fatto contro il Lecce.