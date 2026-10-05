Infortunio al ginocchio per Estupinan: il comunicato dell'Ecuador sul giocatore del Milan
Non giungono buone notizie dalle nazionali in casa Milan. Nella mattinata italiana, Pervis Estupinan non ha preso parte alla sfida del suo Ecuador contro il Panama in seguito a una leggera distorsione al ginocchio. Le condizioni dell'esterno, così, sono da valutare in vista della sfida dei rossoneri contro il Sassuolo in programma domenica.
Il comunicato sulle condizioni di Estupinan
La nazionale dell'Ecuador si trova a Tokyo, in occasione del torneo amichevole Kirin Cup. Nell'ultima gara, contro Panama, Estupinan non è sceso in campo. La federazione ha pubblicato un comunicato relativo alle sue condizioni: "Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Le successive valutazioni mediche e gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione al ginocchio con interessamento interno. Le informazioni cliniche e i risultati degli esami sono già stati comunicati allo staff medico del Milan, che proseguirà con le cure e il monitoraggio del giocatore. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione".
Il ct Gallardo: "Nulla di cui preoccuparsi"
Riguardo le condizioni di Estupinan è intervenuto anche il commissario tecnico dell'Ecuador, Marcelo Gallardo. Il ct ha dichiarato: "Non c'è nulla di cui preoccuparsi", escludendo un infortunio di grave entità. In questo avvio di stagione Estupinan ha trovato molto spazio con il Milan, essendo sceso in campo in ogni gara disputata in questo avvio di Serie A.
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