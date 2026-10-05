Infortunio al ginocchio per Estupinan: il comunicato dell'Ecuador sul giocatore del Milan

Il comunicato sulle condizioni di Estupinan

La nazionale dell'Ecuador si trova a Tokyo, in occasione del torneo amichevole Kirin Cup. Nell'ultima gara, contro Panama, Estupinan non è sceso in campo. La federazione ha pubblicato un comunicato relativo alle sue condizioni: "Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Le successive valutazioni mediche e gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione al ginocchio con interessamento interno. Le informazioni cliniche e i risultati degli esami sono già stati comunicati allo staff medico del Milan, che proseguirà con le cure e il monitoraggio del giocatore. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione".