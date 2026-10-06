Saelemaekers shock: nuovo intervento alla caviglia già operata nel 2024. Quanto starà fuori dal Milan

L'infortunio di Saelemaekers: ora l'intervento

Il belga una settimana fa aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia destra durate un allenamento a Milanello, e gli stessi esami strumentali avevano escluso lesioni ossee e dei legamenti. Il giocatore però nel corso dei giorni scorsi ha provato a lavorare sulla caviglia e ha avvertito un forte dolore, al punto che lo staff medico del Milan ha sottoposto il giocatore ad ulteriori indagini per comprendere l’origine della sofferenza. Accertamenti che hanno evidenziato come la recente distorsione abbia inciso su una vecchia operazione del 2024, proprio quando Alexis giocava con la maglia della Roma, e ha portato ad una instabilità articolare. Lo ha comunicato il club stesso attraverso una nota: «Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale», ha fatto sapere il club rossonero. «Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico». Ora si presentano due strade: operazione chirurgica oppure terapia conservativa: «Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato». Secondo quanto appreso il giocatore avrebbe già scelto la strada dell’intervento per tornare a dare stabilità alla caviglia. I tempi di recupero non saranno brevi, Saelemaekers tornerà solamente nel 2027 e dovrà poi ripartire da zero per conquistarsi un posto in squadra.