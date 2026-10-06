Saelemaekers shock: nuovo intervento alla caviglia già operata nel 2024. Quanto starà fuori dal Milan
L’infortunio di Alexis Saelemaekers è più grave del previsto e il suo 2026 rischia di essere già concluso. Una brutta tegola per il Milan, che invece sperava di gestire il problema alla caviglia nel giro di pochi giorni, invece un consulto medico avuto nelle scorse ore ha evidenziato un quadro ben più complesso. Alexis, infatti, ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico per ridare stabilità alla caviglia, un’operazione che dovrebbe tenere l’ex Roma ai box per oltre tre mesi, con il rientro in campo previsto solamente con il nuovo anno.
L'infortunio di Saelemaekers: ora l'intervento
Il belga una settimana fa aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia destra durate un allenamento a Milanello, e gli stessi esami strumentali avevano escluso lesioni ossee e dei legamenti. Il giocatore però nel corso dei giorni scorsi ha provato a lavorare sulla caviglia e ha avvertito un forte dolore, al punto che lo staff medico del Milan ha sottoposto il giocatore ad ulteriori indagini per comprendere l’origine della sofferenza. Accertamenti che hanno evidenziato come la recente distorsione abbia inciso su una vecchia operazione del 2024, proprio quando Alexis giocava con la maglia della Roma, e ha portato ad una instabilità articolare. Lo ha comunicato il club stesso attraverso una nota: «Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale», ha fatto sapere il club rossonero. «Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico». Ora si presentano due strade: operazione chirurgica oppure terapia conservativa: «Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato». Secondo quanto appreso il giocatore avrebbe già scelto la strada dell’intervento per tornare a dare stabilità alla caviglia. I tempi di recupero non saranno brevi, Saelemaekers tornerà solamente nel 2027 e dovrà poi ripartire da zero per conquistarsi un posto in squadra.
Saelemaekers, un'annata dura
L’annata per il belga non era partita bene fin dall’arrivo di Ruben Amorim. Infatti il tecnico portoghese non lo aveva considerato tra i titolari in queste prime sei partite stagionali, anzi, l’ex Bologna aveva giocato meno del previsto. Ma aveva intenzione di sfruttare la sosta per riprendersi il posto dal primo minuto e successivamente per tornare in nazionale. Invece questa brutta notizia lo ha abbattuto psicologicamente. Il giocatore è molto giù di morale e dovrà attendere diverse settimane prima di tornare a giocare. Nel frattempo il Diavolo dovrà trovare soluzioni sulla trequarti. Cisse e Pulisic saranno le prime opzioni, ma attenzione anche ad Hutchison e Loftus-Cheek che rientrano tra le idee di Amorim. Ci sarebbe anche la possibilità di avanzare Rabiot dietro la punta oppure schierare Diego Moreira come accaduto già in un paio di circostanze. Nei prossimi giorni l’allenatore comincerà a studiare le opportunità migliori per sostituire il belga fino a gennaio, quando si potrà intervenire anche sul mercato per rinforzare la rosa.
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