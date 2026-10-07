Gonçalo Ramos, gol e sacrificio per la squadra: "Orgoglioso del mio lavoro" 

Il giorno dopo Milan-Lecce comprendeva i seguenti commenti generici sul Milan : vittoria convincente, si passerà la maxi-sosta con serenità, ma col neo Goncalo Ramos che , pur partecipando attivamente al gioco e alle reti della squadra, continua a non segnare . Al termine degli impegni delle nazionali, l'attaccante portoghese tornerà a Milano con un sorriso grosso così: quattro presenze, di cui tre dal primo minuto, e tre gol segnati, tutti decisivi . A ciò si aggiunge il nuovo status raggiunto con la nazionale lusitana: a causa di tutto il caos con Cristiano Ronaldo , l'ex Psg è diventato il nuovo numero 9 titolare di Jorge Jesus. Il campo ha già confermato che il passaggio di testimone - quantomeno nel ruolo - con CR7 sta portando più benefici che dolori al Portogallo . E, di conseguenza, anche allo stesso calciatore.

La speranza è che possa continuare il trend anche nel Milan, dove è fermo a una rete segnata (il 28 agosto alla seconda giornata contro il Venezia a San Siro) in sei presenze tra campionato ed Europa League. Il rendimento offensivo tra nazionale e club, ad oggi, ha il segno più verso il Portogallo: pur giocando di meno in nazionale (4 presenze e 68,7 minuti di media a partita contro le 6 partite praticamente piene in rossonero), Ramos conta 3 gol contro 1, 3,6 tiri a partita contro i 2,8 con Amorim , di cui 1,96 di media in porta contro gli appena 0,6 con il Milan, i quali producono un xG di media di 0,81 con la nazionale e di 0,32 con il club.

Un attaccante che sa dove posizionarsi in area di rigore

I dati, però, non dicono tutto. Guardando le partite, si può notare come il gioco di Ramos sia molto simile sia nel Milan che con il Portogallo: corre tantissimo, viene molto spesso incontro a giocare per i compagni, si sacrifica nel pressing alto e lascia spazio in area di rigore agli inserimenti dei trequartisti. Una conferma la si può trovare nei secondi che precedono la rete decisiva segnata alla Norvegia: durante lo sviluppo dell'azione, Jesus ha fatto segno evidente a Ramos (con il gesto del corpo e con la voce) di andare in area di rigore, dove, da lì a poco, avrebbe trovato il gol del 2-1, facendosi servire da Joao Felix proprio all'interno dell'area piccola. Ecco, di sicuro il Milan non ha un Vitinha o un Nuno Mendes in rosa, ma Ramos, oltre al gioco con i compagni, è uno che i gol li sa fare proprio perché sa perfettamente dove posizionarsi in area di rigore.

"Cerco sempre di essere grato quando mi danno l'opportunità"

Di sicuro, ora il portoghese arriverà in Italia con il pieno di entusiasmo: «Io ero lì - ha raccontato dopo il match contro la Norvegia - per insaccare. Da attaccante, dovevo esserci. Sembra facile, ma non lo è. Cerco sempre di essere grato quando mi danno l'opportunità, perché Felix avrebbe potuto scegliere una conclusione diversa. Queste ultime tre partite sono motivo di orgoglio e una dimostrazione del mio lavoro. Abbiamo creato molte occasioni e io, da attaccante, ho finito per beneficiare della qualità che mi circondava. Ho sempre dimostrato di essere presente anche quando non giocavo molto. Fa parte del calcio, e queste tre partite sono la dimostrazione del mio lavoro». Avrà voglia di rivalsa anche con il Milan.