Modric parla del ritiro: "Non so se questa sarà la mia ultima stagione, ora mi sento bene"

Una vittoria e tre sconfitte: si chiude così la prima tornata delle partite di Nations League per Luka Modric con la Croazia . Troppo più forti Inghilterra e Spagna, tanto da far imbarazzare la leggenda croata, come ha ammesso lui stesso dopo il crollo contro la squadra di Tuchel . Terminata la sosta, l'attenzione di Luka Modric torna sul "suo" Milan e sul proseguo della stagione che lo vedrà protagonista. L'età avanza ed è normale farsi domande sul futuro: "Mi sento bene, ho ancora la passione, l'ambizione e le forze. E finché mi sentirò così voglio continuare a giocare", ha affermato nell'intervista a Cadena Cope.

Modric allontana il ritiro: "Me la sto ancora godendo"

Il ritiro dunque appare ancora lontano dalle parole di Modric: "Quanto durerà a questa età? Non lo so dire: possono essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due... non lo so. Non voglio dare una risposta ora per poi dovermene pentire. Andrò passo dopo passo, partita dopo partita, mese dopo mese, ascoltando il mio corpo e come mi sento, e poi deciderò con totale tranquillità. Vedremo quanto durerà. Se questo sarà il mio ultimo anno nel calcio o se continuerò ancora non lo so, ma quello che posso dirti è che mi sento bene e me la sto ancora godendo".

"Vorrei tornare al Real ma non ci sto pensando in questo momento"

Immancabile la domanda sul Real: "Ovviamente il Real Madrid è la mia casa, è il club della mia vita: sono stato lì per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro". In un ipotetico futuro dopo il ritiro dal calcio giocato, il croato si immagina anche un ritorno a Madrid, ma a determinate condizioni: "L'ho detto l'ultima volta in un'intervista: chiaro che mi piacerebbe tornare, ma per essere utile per lavorare per il Madrid, non semplicemente stare nel Madrid, per dare una mano in tutto ciò che posso. Però devo anche prepararmi e capire in che senso, con quale ruolo, se il club lo vorrà... Si devono incastrare molte cose per tornare, ma vedremo, non ci sto pensando in questo momento".