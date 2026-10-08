Tour de force in arrivo: il Milan testa il valore della rosa e il 4-4-2
L'autunno aleggia anche su Milano e il cielo grigio ha iniziato ad accompagnare la città abbastanza spesso negli ultimi giorni. Sul Milan, invece, spende ancora una certa dose di serenità. La vittoria contro il Lecce del 20 settembre, d'altronde, ha fatto sì che i rossoneri potessero trascorrere una sosta tranquilla, forti dei buoni risultati raccolti fin qui (in campionato, quantomeno, con 11 punti conquistati sui 15 disponibili e le due trasferte contro Juventus e Lazio superate indenni), dell'entusiasmo per le novità tattiche già proposte contro i salentini e della carica che le varie nazionali hanno regalato soprattutto al alcuni singoli. Ora, però, il gioco si fa duro.
Milan, calendario fitto di impegni
CALENDARIO. Da qui alla prossima sosta, il Milan disputerà nove partite in 28 giorni, media esatta di un match ogni tre giorni pieni. E nessuna di queste potrà definirsi “cuscinetto”. Si comincerà domenica con la sfida al Sassuolo, club contro cui i rossoneri sono in svantaggio negli ultimi dieci scontri diretti con quattro vittorie per i neroverdi, tre pareggi e tre successi per Maignan e compagni; al Mapei Stadium, il Milan non vince dalla partita scudetto del 22 maggio 2022. Ne è passato di tempo, evidentemente. Il calendario metterà poi di fronte le prime due trasferte europee, diventate delicate dopo il ko casalingo alla prima giornata contro il Benfica: Salisburgo il 15 ottobre, Bournemouth il 22 ottobre; due ambienti caldi, due squadre in salute e ricche di giovani con la grande volontà di mettersi in mostra. In mezzo, il match di Serie A a San Siro contro l'Atalanta. Prima e dopo un trittico casalingo, i rossoneri affronteranno altre due trasferte storicamente ostiche: il 25 ottobre a Udine e l'8 novembre a Genova, prima della seconda sosta stagionale. Come anticipato, ci si arriverà facendo il pieno a San Siro: Bologna il 28 ottobre nell'infrasettimanale, il derby della notte di Halloween e il Ferencvaros per l'Europa League il 5 novembre. Senza un attimo di respiro, dunque.
Milan, Amorim e le rotazioni necessarie: il 4-4-2 è il modulo di riferimento
ROTAZIONI. Impossibile, ad oggi, fare tabelle. Amorim ha già annunciato la volontà - che è, evidentemente, una necessità - di ruotare tanto i suoi calciatori, ma è altrettanto chiaro che non si potranno perdere troppi punti per strada e che, in un modo o nell'altro, bisognerà cercare di mettere la formazione migliore in ogni partita. Gli infortuni di Estupiñan e Saelemaekers non aiuteranno: Bartesaghi sarà titolare fisso a sinistra con Diawara prima alternativa, mentre si vedrà Diego Moreira più abitualmente da trequartista piuttosto che da esterno. È probabile che si continui a vedere il 4-4-2 già mostrato contro il Lecce e provato con i pochi rimasti a Milanello durante la sosta: Gila agirà anche da terzino destro in fase di possesso, in modo da lasciare più liberi Chukwueze e Pulisic per la fase offensiva. Davanti, il ritrovato Gonçalo Ramos sarà, ovviamente, il terminale offensivo principale, anche se Camarda reclamerà spazio e minuti soprattutto in campo europeo. Amorim ha confessato che il suo Milan è ancora lontano da quello che ha in mente. Il primo mese-verità servirà, nel la sua testa, ad avvicinarcisi.
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