Amorim: "Felice al Milan, sento grande responsabilità. E su Ramos..."
"Vincere ogni partita", è questa la "Amorim Mentality". L'allenatore del Milan, nel corso di una lunga intervista concessa a Dazn, ha ripercorso i primi passi nel mondo rossonero, concentrandosi sul motivo che lo ha spinto a sposare questo nuovo progetto tecnico, tra certezze, incognite e voglia di riscatto. Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, per il manager portoghese è tempo di affrontare un autentico tour de force tra campionato ed Europa League.
Amorim a Dazn: "Felice di essere al Milan, sento una grande responsabilità"
Così Ruben Amorim ai microfoni di Dazn, a pochi giorni dalla ritorno in campo contro il Sassuolo: "Vincere ogni partita: è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è l'obiettivo ogni volta che inizia una settimana, e avremo molte partite durante la settimana. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo: dobbiamo cercare di giocare un bel calcio. Ci sono stati grandi momenti e talvolta momenti difficili, ma fa parte dell'esperienza. Sono davvero felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete".
Amorim su Gonçalo Ramos: "Un attaccante ha bisogno di fare gol e lui segnerà"
Torna a disposizione anche Gonçalo Ramos, protagonista assoluto con la maglia del Portogallo in queste prime apparizioni in Nations League. Ora, ci si aspetta un salto di qualità anche in casa Milan: "Non ho intenzione di dire che Ramos deve correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore - ha precisato Amorim -. La cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà. Se guardate nella nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Goncalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro".
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