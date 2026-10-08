Amorim: "Felice al Milan, sento grande responsabilità. E su Ramos..."

"Vincere ogni partita", è questa la "Amorim Mentality". L'allenatore del Milan, nel corso di una lunga intervista concessa a Dazn, ha ripercorso i primi passi nel mondo rossonero, concentrandosi sul motivo che lo ha spinto a sposare questo nuovo progetto tecnico, tra certezze, incognite e voglia di riscatto. Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, per il manager portoghese è tempo di affrontare un autentico tour de force tra campionato ed Europa League.

Milan Tour de force in arrivo: il Milan testa il valore della rosa e il 4-4-2 Amorim a Dazn: "Felice di essere al Milan, sento una grande responsabilità" Così Ruben Amorim ai microfoni di Dazn, a pochi giorni dalla ritorno in campo contro il Sassuolo: "Vincere ogni partita: è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è l'obiettivo ogni volta che inizia una settimana, e avremo molte partite durante la settimana. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo: dobbiamo cercare di giocare un bel calcio. Ci sono stati grandi momenti e talvolta momenti difficili, ma fa parte dell'esperienza. Sono davvero felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete".