Amorim carica il Milan: "Puntiamo a vincerle tutte". Poi su Gonçalo Ramos...

"Pensiamo ad una partita alla volta". Ruben Amorim , tecnico del Milan, parla alla viiglia della ripresa del campionato. I rossoneri dopo cinque turni hanno 11 punti in classifica, due meno del terzetto di testa formato da Inter, Roma e Lazio. "Vincere ogni partita: è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è l'obiettivo quando inizia una settimana, e avremo molte partite. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo: dobbiamo cercare di giocare un bel calcio", ha detto il tecnico portoghese a Dazn.

Amorim e il tour de force del Milan

Il Milan sarà chiamato ad un vero e proprio tour de force, con sette gare (Sassuolo, Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna e Inter) in venti giorni. "Ci sono stati grandi momenti e talvolta momenti difficili, ma fa parte dell'esperienza. Sono davvero felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete", la promessa dell'allenatore.

La previsione su Gonçalo Ramos

Il tecnico potrà contare su un Gonçalo Ramos rigerato dopo gli impegni con la nazionale portoghese. "Non ho intenzione di dire che Ramos deve correre di meno - spiega Amorim -, non lo dirò mai di un giocatore. La cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà. Se guardate nella nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Goncalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro".