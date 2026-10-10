Amorim avvisa: "Milan, ora bisogna accelerare. E Camarda giocherà di più"

Dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali, il Milan torna in campo. Rossoneri che giocheranno contro il Sassuolo al Mapei Stadium domenica alle 18. Nella conferenza stampa alla vigilia, l'allenatore del Milan Amorim ha presentato così la sfida: "La maxi sosta non cambia molto, se è buona o no dipende dal momento della squadra e da quanto giochi in nazionale. Poi per esempio, De Winter non ha giocato con la nazionale ed è difficile stare tre settimane senza partite. I giocatori sono pronti, hanno capito che dobbiamo alzare il ritmo ed è importante per la nostra stagione. Dobbiamo vincere la prossima partita per mantenere questo buon ambiente".

Milan, le parole di Amorim

L'allenatore dei rossoneri prosegue: "I giocatori li ho visti felici di tornare a Milanello, di stare insieme. Se guardiamo ai nostri giocatori con le nazionali hanno tutti mantenuto il livello: alcuni hanno disputato due partite e hanno avuto la possibilità di riposarsi. Con Hutchinson ho avuto pù tempo per lavorare con lui, per essere più specifico su quello che voglio da lui. L'amichevole contro il Padova è stata utile per provare cose diverse con la squadra. Ramos e Jashari hanno fatto molto bene con le nazionali. Come Moreira: sulla sinistra è più diretto, sulla destra cerca di più l'uno contro uno. In nazionale ha dovuto anche difendere molto ed è importante per me. Sappiamo le sue caratteristiche, ma può essere ancora più pericoloso. Credo che lo vedrete giocare in entrambe le fasce".

"Io non devo far segnare di più Ramos, devo far giocare bene la squadra"

Ad Amorim viene chiesto anche se avesse trovato un modo per far segnare di più Gonçalo Ramos, ma l'idea dell'allenatore è un'altra: "Io devo trovare una forma migliore per giocare, non per far segnare più gol individualmente. Dobbiamo creare più chance per i nostri attaccanti, mettere la palla in area più spesso. Su questo lavoro con la squadra, ho le mie idee e so quello che vogliamo fare. Il mio obiettivo non è quello di far segnare più gol a Ramos, ma quello di vincere le partite. Sono contento che ha fatto bene con la nazionale e spero che possa giovarlo anche con il Milan".