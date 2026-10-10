Cardinale con il cappello trumpiano a Milanello: "Make Milan Great Again"

Gerry Cardinale a Milanello con il cappello trumpiano

A confermarne il peso è anche la presenza a Milanello del patron Gerry Cardinale, che alla vigilia della sfida del 'Mapei Stadium' ha voluto caricare la squadra e il tecnico Amorim, lanciando anche un messaggio ai tifosi con un cappellino in stile Trump: 'Make Milan Great Again' la scritta sfoggiata sopra la visiera al momento di lasciare il centro sportivo rossonero, richiamo del celebre slogan coniato dal presidente degli Stati Uniti ('Make America Great Again').