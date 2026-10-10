Cardinale con il cappello trumpiano a Milanello: "Make Milan Great Again"
MILANO - Una partita importante per il Milan quella sul campo del Sassuolo in programma domani (domenica 11 ottobre, ore 18), valida per la 6ª giornata della Serie A che riparte dopo la lunga pausa dovuta agli impegni delle nazionali in Nations League.
Gerry Cardinale a Milanello con il cappello trumpiano
A confermarne il peso è anche la presenza a Milanello del patron Gerry Cardinale, che alla vigilia della sfida del 'Mapei Stadium' ha voluto caricare la squadra e il tecnico Amorim, lanciando anche un messaggio ai tifosi con un cappellino in stile Trump: 'Make Milan Great Again' la scritta sfoggiata sopra la visiera al momento di lasciare il centro sportivo rossonero, richiamo del celebre slogan coniato dal presidente degli Stati Uniti ('Make America Great Again').
Il Milan di Amorim fa visita al Sassuolo
Grandi le ambizioni di Cardinale e di un Milan ancora imbattuto in campionato che - come ribadito dal tecnico Amorim nella tradizionale conferenza stampa della vigilia - in casa del Sassuolo vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce prima della sosta e conquistare tre punti che consentano di migliorare l'attuale quinto posto in classifica, per dare autorevolezza alla candidatura dei rossoneri nella corsa per lo scudetto.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS