Aquilani: "Amorim? Lo saluterò in italiano. Orgoglioso di aver vestito la maglia rossonera"

Amorim mastica amaro: "Per me oggi ho perso. È una questione di mentalità"

Il tecnico del Milan non si accontenta dopo il pari in casa del Sassuolo: "Avremmo dovuto controllare meglio la loro reazione"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 21:16 (Aggiornato il 11.10.2026, 21:37)

Serie AMilanSassuoloAmorim

1 / 3

Successiva
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

Non è un Amorim sorridente quello che si presenta a commentere il pari del Milan in casa del Sassuolo. Il tecnico a caldo ancora sembra non farsi una ragione del pari subito dopo aver condotto il gioco e trovato la rete del vantaggio con Rabiot. Queste le sue parole nel dopo-partita.

"Avremmo dovuto controllare meglio il gioco..."

"Quando non si vince non si può mai essere soddisfatti, anche se abbiamo controllato la partita, con la giusta voglia di spingere. Ma una volta trovato il meritato vantaggio, avremmo dovuto controllare meglio la reazione dei nostri avversari. E poi, non possiamo prendere gol su calcio d'angolo...".

 

Le lacrime e l'uscita dal campo in barella: il ritorno in campo di Gabbia dura solo 17 minuti e finisce malissimo
Guarda la gallery

 

"Mi spiace per Gabbia, ho percepito il suo dolore"

"Gabbia? Non conosco ancora l'entità dell'infortunio, lui è fondamentale per questo gruppo. Situazioni del genere fanno male, ho percepito anche io il dolore che ha provato e c'è tanta tristezza da parte mia".

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS