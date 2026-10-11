Non è un Amorim sorridente quello che si presenta a commentere il pari del Milan in casa del Sassuolo . Il tecnico a caldo ancora sembra non farsi una ragione del pari subito dopo aver condotto il gioco e trovato la rete del vantaggio con Rabiot. Queste le sue parole nel dopo-partita.

"Quando non si vince non si può mai essere soddisfatti, anche se abbiamo controllato la partita, con la giusta voglia di spingere. Ma una volta trovato il meritato vantaggio, avremmo dovuto controllare meglio la reazione dei nostri avversari. E poi, non possiamo prendere gol su calcio d'angolo...".

"Mi spiace per Gabbia, ho percepito il suo dolore"

"Gabbia? Non conosco ancora l'entità dell'infortunio, lui è fondamentale per questo gruppo. Situazioni del genere fanno male, ho percepito anche io il dolore che ha provato e c'è tanta tristezza da parte mia".