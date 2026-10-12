Gabbia, l'esito degli esami sull'infortunio: non arrivano buone notizie
MILANO - Non arrivano buone notizie per Matteo Gabbia del Milan, uscito in barella per infortunio ieri, alla prima stagionale da titolare, al 20' del match pareggiato 1-1 tra Sassuolo e i rossoneri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il difensore del Milan hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Nella prima parte di questa stagione, tra agosto e settembre, Gabbia aveva avuto un paio di problemi a una caviglia.
Gabbia, i tempi di recupero
Il 27enne calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato: c'è la possibilità di scegliere per un intervento chirurgico o optare per la terapia conservativa. In entrambi i casi Gabbia sarà costretto a fermarsi per qualche mese: i tempi di recupero non sono ancora chiari, ma difficilmente il difensore tornerà in campo prima del 2027.
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