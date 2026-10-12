© Getty Images

Gabbia, l'esito degli esami sull'infortunio: non arrivano buone notizie

Il difensore rossonero è uscito in barella nel primo tempo del match pareggiato 1-1 con il Sassuolo
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 20:50 (Aggiornato il 12.10.2026, 20:59)

MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Non arrivano buone notizie per Matteo Gabbia del Milan, uscito in barella per infortunio ieri, alla prima stagionale da titolare, al 20' del match pareggiato 1-1 tra Sassuolo e i rossoneri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il difensore del Milan hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Nella prima parte di questa stagione, tra agosto e settembre, Gabbia aveva avuto un paio di problemi a una caviglia.

Le lacrime e l'uscita dal campo in barella: il ritorno in campo di Gabbia dura solo 17 minuti e finisce malissimo
Guarda la gallery

Gabbia, i tempi di recupero

Il 27enne calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato: c'è la possibilità di scegliere per un intervento chirurgico o optare per la terapia conservativa. In entrambi i casi Gabbia sarà costretto a fermarsi per qualche mese: i tempi di recupero non sono ancora chiari, ma difficilmente il difensore tornerà in campo prima del 2027.

 

Tutte le news
Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS