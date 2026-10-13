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Il Milan reintegra Bondo anche se non potrà giocare: il motivo e quando "convincerà" Amorim

Il centrocampista torna a lavorare con il resto gruppo, ma non potrà disputare partite ufficiali fino al prossimo 28 dicembre
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Antonio Vitiello
Antonio Vitiello

2 min

Pubblicato il 13.10.2026, 10:02

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MILANO - Il Milan ha cominciato a preparare la partita di Europa League contro il Salisburgo. La trasferta in Austria dovrà essere l’occasione per voltare immediatamente pagina dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato. Ieri è stato reintegrato in gruppo il centrocampista Warren Bondo, e per la prima volta si è allenato con il resto della squadra. Il 23enne era stato messo fuori rosa a luglio e per evitare azioni legali il club ha deciso di reintegrarlo dopo la richiesta formale del giocatore.

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Bondo, l'idea del Milan per il 2027

Bondo però non potrà giocare partite ufficiali fino alla riaperture del mercato invernale, quest’anno sarà il 28 dicembre, poiché non è stato inserito nella lista di serie A e nemmeno in quella europea. Dunque sfrutterà questi allenamenti a Milanello per provare a convincere Ruben Amorim a dargli una chance da gennaio in poi. Se invece il tecnico portoghese manterrà la linea di non voler utilizzare il centrocampista ex Monza, allora i suoi agenti troveranno una sistemazione nella finestra di trasferimento invernale. In estate il giocatore rossonero aveva rifiutato diverse proposte dal campionato arabo e francese. Bondo era arrivato al Milan nel mercato di gennaio del 2025, ma non ha mai convinto, tanto che l’anno scorso era stato prestato alla Cremonese per l’intera stagione.

 

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