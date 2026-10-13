Il Milan reintegra Bondo anche se non potrà giocare: il motivo e quando "convincerà" Amorim

MILANO - Il Milan ha cominciato a preparare la partita di Europa League contro il Salisburgo . La trasferta in Austria dovrà essere l’occasione per voltare immediatamente pagina dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato. Ieri è stato reintegrato in gruppo il centrocampista Warren Bondo , e per la prima volta si è allenato con il resto della squadra. Il 23enne era stato messo fuori rosa a luglio e per evitare azioni legali il club ha deciso di reintegrarlo dopo la richiesta formale del giocatore.

Bondo, l'idea del Milan per il 2027

Bondo però non potrà giocare partite ufficiali fino alla riaperture del mercato invernale, quest’anno sarà il 28 dicembre, poiché non è stato inserito nella lista di serie A e nemmeno in quella europea. Dunque sfrutterà questi allenamenti a Milanello per provare a convincere Ruben Amorim a dargli una chance da gennaio in poi. Se invece il tecnico portoghese manterrà la linea di non voler utilizzare il centrocampista ex Monza, allora i suoi agenti troveranno una sistemazione nella finestra di trasferimento invernale. In estate il giocatore rossonero aveva rifiutato diverse proposte dal campionato arabo e francese. Bondo era arrivato al Milan nel mercato di gennaio del 2025, ma non ha mai convinto, tanto che l’anno scorso era stato prestato alla Cremonese per l’intera stagione.